이란 “美 새 종전안 검토 중…해상봉쇄 중단해야”

세줄 요약 미국 새 종전안 전달, 이란 검토 착수

동결자산 해제·해상봉쇄 중단 요구

협상 기대감에 국제유가 급락

이미지 확대 한 이란 여성이 수도 테헤란에서 국기를 높이 들고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스

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이란이 미국으로부터 새로운 종전 제안을 전달받아 검토 중이라고 밝혔다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 21일 국영 방송과 인터뷰에서 “우리는 미국 측의 관점(제안 내용)을 전달받았으며, 현재 이를 면밀히 검토하고 있다”고 말했다. 그는 “현재 파키스탄 내무장관이 테헤란에 와 있는 것은 양국 간 메시지 교환을 원활하게 하기 위해서”라고 설명했다.앞서 IRNA 통신은 모신 나크비 파키스탄 내무장관이 지난 16일에 이어 이날 다시 이란을 방문했다고 보도했다.바가이 대변인은 전쟁을 끝내기 위한 대화의 선결 과제로 해외 자산 동결 해제, 미국 측의 해상 봉쇄 중단 등을 제시했다. 그는 “현 단계에서 우리는 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁을 끝내는 데 집중하고 있다”며 “우리의 요구는 명확하다. 이란의 동결 자산 해제 관련 문제, 해적 행위 관련 사안, 그리고 이란의 해운을 겨냥한 방해 행위들은 모두 처음부터 명확히 밝혀온 문제”라고 했다.한편 미국과 이란 간 종전 협상에 대한 기대감이 커지면서 국제유가가 급락했다. 이날 ICE 선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 5.63% 하락한 배럴당 105.02달러에 거래를 마쳤다. 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장보다 5.66% 떨어진 98.26달러에 마감했다.문경근 기자