블룸버그 “삼전 파업, 가진 자와 더 가진 자의 분배 충돌”

이미지 확대 삼성전자 노사의 20일 사후조정 결렬로 노조의 총파업이 가시화되면서 정부가 21년 만에 긴급조정권을 발동할 가능성이 커지고 있다. 사진은 이날 서울 삼성전자 서초사옥. 2026.5.20. 연합뉴스

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외신이 삼성전자의 파업 위기를 “기술에 밀려난 노동자와 기업의 충돌이 아니라 가진 자와 더 가지려는 자의 이익 분배 충돌”이라고 했다.블룸버그통신 칼럼니스트는 20일 “한국 인터넷에서 ‘소개팅 최고 복장은 낡은 SK하이닉스 점퍼’라는 현실을 풍자하는 개그 에피소드가 큰 인기를 끌었다”며 “삼성전자의 파업 상황은 가진 자와 더 가진 자 사이의 충돌”이라고 분석했다.블룸버그는 “노동 행동은 서로를 자극한다”며 “삼성 직원들이 더 많은 몫을 요구하는 것은 놀라운 일이 아니다”라고 했다. 그러면서 한국 경제의 구조적 취약성을 지적했다. 통신은 한국이 다변화된 산업 구조를 가지고 있었다면 노조의 협상력이 지금처럼 크지 않았을 것이라고 했다. 특히 삼성이 한국 전체 수출의 22.8%, 국내 주식시장의 26%를 차지하고 있다고 했다.하지만 이번 파업에 대해 국민 70%가 부적절하다고 보고 있는 점도 부각했다. 블룸버그는 “한국인들이 재벌 편을 드는 것이 아니라 국가 산업경쟁력과 거시 경제에 미칠 충격을 우려하기 때문”이라고 설명했다.문경근 기자