“쿠바, 러·이란 드론 300기 확보… 유사시 미군 공격 계획”

美 정치매체 액시오스 보도

세줄 요약 러·이란산 드론 300여기 확보 및 배치

관타나모·함정·키웨스트 타격안 검토

미 정보당국, 충돌 대비 구체화로 판단

2026-05-19 12면

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쿠바가 미국의 공습에 대비해 최근 이란과 러시아로부터 드론 300여기를 확보하고, 미군 기지 등을 겨냥한 공격 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.17일(현지시간) 미 정치전문매체 액시오스는 입수한 기밀 정보를 토대로 쿠바가 최근 드론을 이용해 관타나모 만에 있는 미군 기지와 미군 함정, 플로리다주 키웨스트를 공격하는 계획을 논의하기 시작했다고 보도했다.보도에 따르면 쿠바는 2023년부터 러시아와 이란으로부터 다양한 성능의 공격용 군사 드론을 도입해 국내 전략적 요충지 곳곳에 배치해왔다. 특히 지난 한 달 사이에는 러시아에 드론과 군사 장비를 추가로 요청한 것으로 전해졌다.미 정보당국은 쿠바가 당장 미국을 공격할 계획을 적극적으로 세우고 있다고 평가하지는 않으면서도, 양국 간 군사 충돌이 발생할 경우를 대비해 쿠바가 드론을 활용한 미 군사 자산 타격 방안을 구체화하고 있다고 파악했다.미 당국은 쿠바의 드론 공격에 관한 관심이 우크라이나 전쟁과 연관이 있다고 분석한다. 러시아군 소속으로 우크라이나 전쟁에 참전했던 약 5000명의 쿠바 군인이 드론의 효과를 경험한 뒤 이 비법을 쿠바 군 지휘부에 전달하며 전술 계획에 반영한다는 것이다.한편 쿠바는 자위권을 강조하며 거세게 반발했다. dpa통신에 따르면 카를로스 페르난데스 데 코시오 쿠바 외무차관은 이날 엑스(X)를 통해 “아무런 이유도 없이 쿠바에 대한 군사 공격을 정당화하려는 반(反)쿠바 캠페인이 갈수록 터무니없는 주장과 함께 시시각각 격화되고 있다”고 지적했다. 이어 “미국이 침략자”라며 “쿠바는 ﻿자위권 원칙에 따라 행동하고 있다”고 강조했다. 최근 쿠바 아바나를 방문한 존 랫클리프 미 중앙정보국(CIA) 국장은 쿠바 당국에 미국의 제재를 해제하려면 전체주의 정권을 포기하라고 강하게 압박했다.조희선 기자