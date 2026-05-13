트럼프 대통령 “시진핑 주석에게 中 개방 요구할 것”

세줄 요약 미중 정상회담서 중국 개방 요구 예고

젠슨 황 방중 보도 부인, 동행단 공개

9년 만의 중국 방문, 베이징 일정 소화

이미지 확대 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석과 트럼프 미국 대통령. 2025.10.30. AP 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 미중 정상회담에서 중국의 개방을 요구할 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 12일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “나는 시진핑 주석과의 정상회담에서 중국을 개방해달라고 요청할 것”이라며 “그래야 뛰어난 인재들이 놀라운 역량을 발휘해 중화인민공화국을 더욱 높은 수준으로 끌어올릴 수 있다”고 주장했다.그는 “몇 시간 뒤 우리가 만나면 그것을 내 첫 번째 요청으로 삼을 것이라 약속한다”며 “우리 위대한 국가들에 이보다 더 유익한 아이디어를 나는 본 적도 들은 적도 없다”고 했다.트럼프 대통령은 “CNBC는 엔비디아의 위대한 젠슨 황이 중국으로 향하는 세계 최고의 기업인들의 놀라운 모임에 초대받지 못했다고 잘못 보도했다”며 “젠슨은 지금 에어포스원에 타고 있다”고 했다. 앞서 CNBC와 블룸버그 통신 등은 전날 젠슨 황이 트럼프 대통령의 방중 일정에 빠졌다고 보도했다.트럼프 대통령은 젠슨 황을 포함해 일론 머스크(테슬라), 팀 쿡(애플), 스티븐 슈워츠먼(블랙스톤), 래리 핑크(블랙록), 켈리 오트버그(보잉), 브라이언 사이크스(카길), 제인 프레이저(씨티그룹), 래리 컬프(GE 에어로스페이스), 데이비드 솔로몬(골드만삭스), 산제이 메로트라(마이크론), 크리스티아노 아몬(퀄컴) 등이 방중단에 합류했다고 전했다.트럼프 대통령은 9년 만에 중국을 방문한다. 그는 13일 중국 베이징에 도착해 2박 3일 일정을 소화한다.문경근 기자