영국, 호르무즈에 전투기·드론·군함 파견

세줄 요약 영국, 호르무즈 해협에 전투기·드론·군함 파견 발표

프랑스도 국제 군사 임무 참여, 항행 자유 지원

미 정보기관, 이란 미사일 전력 상당 부분 유지 평가

이미지 확대 영국 공군 타이푼 전투기가 이륙 모습. 2016.11.8 연합뉴스

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영국이 호르무즈 해협의 항행 안전 확보 임무에 전투기·군함 등 군 자산을 파견한다고 발표했다.BBC는 12일(현지시간) 존 힐리 영국 국방부 장관이 호르무즈 항행 안전 문제를 논의하기 위해 영국과 프랑스가 공동으로 주최한 40개국 국방부 장관 화상회의에서 이같이 발표했다고 전했다.영국군은 ‘크라켄’ 드론 보트를 운용할 수 있는 고성능 자동 기뢰탐지 시스템을 비롯해 항공 정찰을 위한 타이푼 전투기 등 군 자산을 호르무즈 해협 호위 임무에 투입하기로 했다. 해군 지원함 RFA 라임베이도 기뢰 탐지 드론의 모선 임무를 수행할 예정이다.앞서 영국은 구축함 HMS 드래곤을 해당 수역에 배치한다고 발표했다. 힐리 장관은 “동맹국들과 함께하는 이 다국적 임무는 방어적이고 독립적이며, 신뢰할 수 있는 임무가 될 것”이라고 강조했다. 영국 재무부도 군 자산의 호르무즈 해협 파견을 위해 1억 1500만 파운드(약 2320억원)의 예산을 승인했다.프랑스도 호르무즈 해협 항행의 자유 회복을 지원하는 국제 군사 임무에 나서고 있다. 이를 위해 프랑스는 샤를 드골 항공모함 전단을 지중해에서 홍해·아덴만 지역 바브엘만데브 해협 인근으로 이동시켰다.한편, 뉴욕타임스(NYT)는 미 정보기관의 기밀 평가를 인용해 이란군이 대부분의 미사일 기지와 발사대, 지하 군사시설에 대한 접근권을 회복했다고 전했다.이란은 미국과 이스라엘의 공습에도 불구하고 여전히 전국에 배치된 이동식 미사일 발사대의 70%를 유지하고 있는 것으로 평가됐다. 또 탄도미사일과 순항미사일을 포함한 미사일 비축량도 전쟁 이전 수준의 70%에 달하는 것으로 평가됐다. 정보당국의 분석은 트럼프 행정부의 기존 평가와 상반된다.도널드 트럼프 대통령은 지난 3월 방송 인터뷰에서 “이란의 미사일은 산산조각이 났고, 군사적으로 아무것도 남지 않았다”고 주장했다.문경근 기자