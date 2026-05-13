美 국방부 “이란 전쟁에 현재까지 43조원 지출”

세줄 요약 이란 전쟁 10주 비용 290억 달러 추산

지난달보다 40억 달러 증가한 수치 발표

장비 수리·교체와 병력 유지비 반영

이미지 확대 피트 헤그세스 미 국방장관. AP 연합뉴스

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미국 국방부가 지난 2월 28일 개시해 12일(현지시간)까지 10주 동안 이란과의 전쟁에 쓴 비용이 290억 달러(약 43조원)에 달한다고 밝혔다.제이 허스트 미 국방부 회계감사관은 이날 미 연방 하원 세출위원회 국방소위의 2027 회계연도 국방예산 청문회에서 이같이 밝혔다. 허스트 감사관은 지난달 29일 하원 군사위 청문회에서는 전쟁 비용 추산치를 250억 달러(약 37조원)로 밝힌 바 있는데, 2주가 지난 시점에서 40억 달러(약 6조원)가 늘어난 셈이다.허스트 감사관은 이날 “합동참모본부와 회계감사팀이 지속해서 추산치를 검토한 결과 현재 290억 달러에 가깝다고 보고 있다”고 말했다. 그는 “장비 수리 및 교체에 든 업데이트된 비용과 전구에 병력을 유지하는 데 들어가는 일반적 운영 비용 때문”이라고 설명했다.허스트 감사관은 이날 별도로 열린 미 상원 세출위원회 국방소위 청문회에서는 해당 비용에 이란한테 공격받은 중동 지역 미군 기지 피해는 포함되지 않았다고 밝혔다. 그는 잭 리드 민주당 상원의원의 관련 질의에 “현재로서는 군사시설건설(MILCON)을 위한 비용 추정은 하지 않고 있다. 향후 우리 군의 배치 형태가 어떻게 될지 알 수 없기 때문”이라며 “기지들이 어떻게 재건될지, 동맹국이나 파트너국이 그 비용의 몇 퍼센트를 부담할지 알 수 없다”고 말했다.문경근 기자