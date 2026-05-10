트럼프의 ‘소셜미디어’ 기업, 비트코인 투자 실패로 6000억 적자

이미지 확대 비트코인 모형과 도널드 트럼프 미 대통령의 초상. EPA·연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령 소유의 소셜미디어(SNS) 기업이 가상화폐 투자 실패로 약 6000억원의 적자를 냈다. 주가 역시 10분의 1로 폭락했다.블룸버그 통신은 9일(현지시간) 트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹(트럼프 미디어)의 올해 1분기 순손실이 4억 590만 달러(약 5948억원)로 집계됐다고 전했다. 트럼프 미디어는 트럼프 대통령이 만든 SNS 트루스소셜의 모회사다. 과거 트위터(현재 엑스·X)가 2021년 트럼프 대통령의 계정을 정지한 뒤 설립됐다.적자의 가장 큰 원인은 가상화폐 투자 실패에 있다. 영국 가디언에 따르면 트럼프 미디어는 비트코인 가격이 고공 행진하던 지난해 비트코인 35억 달러(약 5조 1292억원)를 매입했다. 코인 가격이 천정부지로 치솟았던 지난해 7월엔 비트코인을 개당 평균 10만 8519달러(약 1억 6000만원)에 매입한 것으로 전해졌다.하지만 올해 초 가상화폐 가격이 급락했고, 트럼프 미디어는 지난 2월 비트코인 가격이 7만 달러(약 1억 300만원) 이하인 시점에 2000개를 매도했다. 회사는 손실의 대부분이 디지털 자산과 주식 증권의 미실현 손실과 미지급 이자, 주식 보상 등에 따른 비현금성 손실이라고 설명했다.주가 하락세와 부진이 겹치면서 트럼프 미디어 최고경영자(CEO)였던 데빈 누네스 전 연방 하원의원은 지난 4월 22일 사임했다. 이렇다 보니 회사 주가는 2022년엔 주당 97.54달러(약 12만원)였지만, 현재는 8.93달러(약 1만 3000원) 수준으로 떨어져 4년 만에 10분의 1 이하로 떨어졌다.문경근 기자