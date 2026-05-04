아직 끝나지 않은 파월 수사… “감사서 문제 드러나면 재개”

미 연방검찰 재수사 가능성 시사

파월, 수사 종결까지 이사직 잔류

이미지 확대 제롬 파월 미국 연방준비제도이사회 의장. 신화 연합뉴스

세줄 요약 미 연방검찰, 파월 수사 일시 중단

내부 감사 결과 따라 재개 가능성 시사

개보수 비용·위증 의혹 둘러싼 논란

2026-05-05 14면

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제롬 파월 미국 연방준비제도이사회 의장에 대한 형사 수사를 일시 중단한 미 연방검찰이 수사 재개 가능성을 시사했다.제닌 피로 워싱턴DC 연방검사장은 3일(현지시간) CNN방송과의 인터뷰에서 연준 내부 감사에서 문제가 드러나지 않을 경우 파월 의장에 대한 수사가 종결될 것이라고 말했다. 이를 놓고 뉴욕타임스(NYT) 등은 연준 내부 감사에서 파월 의장의 직무태만 문제 등이 드러날 경우 검찰이 수사를 재개할 수 있음을 시사한 것이라고 분석했다.피로 검사장은 지난 1월 파월 의장이 연준 청사 개보수 비용 과다 지출과 관련해 의회에서 위증했는지를 수사하기 시작했다. 그러나 워싱턴DC 연방지방법원이 검찰의 대배심 소환장을 무효화하면서 수사에 제동이 걸렸다.연방의회 상원 은행위원회 소속 공화당 톰 틸리스 의원(노스캐롤라이나)도 수사가 중단되지 않으면 새 연준 의장 지명자인 케빈 워시에 대한 인준안에 동의하지 않겠다고 버텼고, 결국 미 법무부는 지난달 하순 파월 의장에 대한 수사를 종결했다고 그에게 통보했다.이런 상황에서 피로 검사장이 파월 의장에 대한 수사가 재개될 수 있음을 시사함에 따라 귀추가 주목된다. 파월 의장의 임기는 오는 15일 종료되는데, 그는 “이번 수사가 투명하고 완전히 마무리될 때까지 이사회를 떠나지 않겠다”고 밝혔다. 연준 의장은 임기를 마치면 이사직 잔여 임기가 있더라도 물러나는 것이 관행이지만 2028년 1월 임기가 끝나는 연준 이사직을 당분간 유지하기로 한 것이다.도널드 트럼프 대통령은 1기 시절 자신이 임명한 파월 의장이 금리 인하 요구에 따르지 않자 지속적으로 비판을 가했다.워싱턴 임주형 특파원