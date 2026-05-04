[포토] ‘형형색색’ 색 축제

1 / 5 이미지 확대 색가루 뿌리며 축제 즐기는 색 축제 참가자들 3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스

이미지 확대 색 축제에 신난 어린이들 3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가 어린이들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스

이미지 확대 “SNS에 올려야지” 3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스

이미지 확대 “화장발 최고는 누구?” 3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뒤집어쓴 채 셀카를 찍고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스

이미지 확대 연례 D.C. 색 축제 즐기는 참가자들3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스



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3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다.온라인뉴스부