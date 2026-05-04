국제 미국·중남미 [포토] ‘형형색색’ 색 축제 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/05/04/20260504800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-04 11:04 입력 2026-05-04 11:04 1/ 5 이미지 확대 색가루 뿌리며 축제 즐기는 색 축제 참가자들3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스 이미지 확대 색 축제에 신난 어린이들3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가 어린이들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스 이미지 확대 “SNS에 올려야지”3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스 이미지 확대 “화장발 최고는 누구?”3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뒤집어쓴 채 셀카를 찍고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스 이미지 확대 연례 D.C. 색 축제 즐기는 참가자들3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 2026.05.04. AP 뉴시스 3일(현지 시간) 미국 버지니아주 센터빌의 불런 공원에서 열린 ‘제11회 D.C. 홀리 색 축제’(Holi Festival of Colors) 참가자들이 색가루를 뿌리며 축제를 즐기고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 홀리 색 축제가 열린 장소는 어느 주인가? 버지니아주 캘리포니아주