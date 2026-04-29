백악관, 트럼프·찰스 3세 사진 올리고 “두 명의 왕” 설명 논란

세줄 요약 백악관, 찰스 3세·트럼프 사진에 왕 문구 게시

‘두 명의 왕’ 표현 두고 무례·조롱 논란 확산

‘노 킹스’ 운동 겨냥한 정치적 메시지 해석

이미지 확대 백악관은 28일(현지시간) 미국을 국빈 방미 중인 찰스 3세 영국 국왕의 환영식 직후 공식 엑스(X) 계정에 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 함께 찍은 사진을 올리고 “두 명의 왕”이라는 설명을 달았다. 백악관 공식 엑스(X) 계정

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백악관이 미국을 국빈 방문 중인 찰스 3세 영국 국왕과 도널드 트럼프 대통령이 나란히 선 사진을 소셜미디어(SNS)에 올리고 “두 명의 왕”이라는 설명을 달아 논란이다.백악관은 이날 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정에 트럼프 대통령과 찰스 3세가 백악관에서 회동하는 사진을 게재했다. 이 사진에는 “TWO KINGS”(두 명의 왕)이라는 문구와 왕관 모양 이모티콘이 달렸다.필립 리커 전 미 국무부 차관보는 영국 LBC 라디오와 인터뷰에서 “좀 창피한 일”이라며 “이른바 ‘노 킹스’(No Kings·왕은 없다) 운동을 겨냥해 또 한 번 정치적 조롱을 던진 것 같아 보인다”고 말했다. 영국 매체 더 미러는 백악관이 ‘무례한’ 게시물에서 트럼프를 왕이라고 선언했다고 비판했다.그간 트럼프 대통령의 통치 방식에 반대해온 이들은 그를 왕에 빗대 비판해 왔다. 트럼프 대통령 2기 집권 기간 미 전역에서는 ‘노 킹스’라는 이름의 시위가 연이어 열렸다.트럼프 대통령은 지난 25일 백악관 출입기자단 만찬에서 발생한 총격 사건의 원인으로 ‘노 킹스’ 시위를 꼽기도 했다. 테러의 용의자로 지목된 콜 토머스 앨런이 해당 시위에 참석한 이력이 있는 것으로 전해졌다.문경근 기자