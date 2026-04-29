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“하다하다”…美, 트럼프 얼굴 새긴 ‘한정판 여권’ 발급

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문경근 기자
문경근 기자
수정 2026-04-29 13:38
입력 2026-04-29 13:37
세줄 요약
  • 트럼프 얼굴·서명 넣은 한정판 여권 발급 발표
  • 미 건국 250주년 기념, 7월부터 신청자 대상 제공
  • 현직 대통령 얼굴 여권 첫 사례, 논란과 관심 집중
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미국에서 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 ‘한정판 여권’이 발급된다. 사진은 트럼프 얼굴이 커버 안쪽에 새겨지는 미국 ‘한정판 여권’ 이미지. 미 국무부 배포
미국에서 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 ‘한정판 여권’이 발급된다. 사진은 트럼프 얼굴이 커버 안쪽에 새겨지는 미국 ‘한정판 여권’ 이미지. 미 국무부 배포


미국에서 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 새겨진 ‘한정판 여권’이 발급된다. 현직 대통령 얼굴이 여권에 실리는 것은 처음이다.

뉴욕타임스(NYT) 등 미 언론에 따르면 미 국무부는 28일(현지시간) 트럼프 대통령의 얼굴이 표지 안쪽에 들어간 여권을 7월부터 발급할 예정이다. 올리비아 웨일스 백악관 대변인은 성명에서 “이 애국적인 여권 디자인으로 미국 국민이 건국 250주년 축하에 참여할 수 있는 또 다른 대단한 기회가 생겼다”고 밝혔다.

여권 앞면에는 트럼프 대통령 얼굴 아래 금색으로 된 서명이 들어간다. 뒷면에는 미 독립선언문이 그려졌다. 해당 여권은 미 건국 250주년을 기념한 것으로, 워싱턴 여권청에서 신청하는 모든 미국 시민이 발급받을 수 있고 재고가 남아 있는 한 계속 제공될 예정이다.

트럼프 대통령이 재임한 이후 여러 행정 기관이 경쟁적으로 그의 이름을 차용하고 있다. 워싱턴DC의 대표적 공연장 케네디센터는 ‘트럼프-케네디 센터’로 명칭이 바뀌었다. 연방정부의 어린이 저축 프로그램 이름은 ‘트럼프 계좌’고, 100만 달러(약 15억원)를 내면 영주권을 주는 ‘트럼프 골드카드’도 있다. 미 재무부도 건국 250주년을 기념하는 차원에서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진했다.

문경근 기자
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