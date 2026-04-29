美 재무부 “이란에 호르무즈 통행료 내지 마라…어길시 제재”

세줄 요약 호르무즈 통행료 지급 시 제재 경고

중국 티팟 정유소 거래 금지 조치

이란 그림자 금융망 35곳 제재

이미지 확대 호르무즈 해협과 트럼프 대통령 일러스트레이션. 로이터 연합뉴스

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미국 행정부가 이란이 요구하는 호르무즈 해협 통행료를 지불할 경우 제재를 받을 수 있다고 경고했다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 28일(현지시간) 홈페이지 ‘자주 하는 질문’에 이란에 지불하는 통행료의 허용 여부에 대해 “아니다”라고 답변했다. OFAC은 “호르무즈 해협을 안전하게 통과하기 위해 이란 정부나 이슬람혁명수비대(IRGC)에 직·간접적으로 돈을 내는 것은 미 금융기관을 포함한 미국인 또는 미국이 소유하거나 통제하는 외국 법인에 허용되지 않는다”고 했다.이어 “이러한 지불을 하면 비(非)미국인도 상당한 제재에 노출될 수 있다”며 “구체적으로, 외국 금융기관과 다른 비미국인은 제재 대상으로 지정되거나 기타 차단된 인물들과 연계된 특정 거래나 활동에 관여할 경우 제재 위험에 노출될 수 있다”고 했다.그러면서 “외국인이 이란 경제의 특정 부문과 관련한 중대 거래에 관여할 경우 행정명령 제13902호 등에 따라 제재 위험이 발생할 수 있다”고 했다. 해당 행정명령은 이란 경제의 금융, 석유, 석유화학 부문 등과 관련한 중대 거래를 제재 대상으로 삼을 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.이런 가운데 OFAC은 이란이 수출하는 원유의 대부분을 구매하는 중국 산둥성의 민간 소규모 정유소(티팟 정유소)와의 거래를 금지하고, 이들과의 거래에 대한 제재 위험 경보도 발령했다. 중국은 이란이 수출하는 원유의 약 90%를 구매하고 있고 대부분을 티팟 정유소를 통해 수입한다.OFAC은 이날 이란의 그림자 금융 구조를 관리하며 제재 회피·테러 지원과 연계된 수백억 달러 상당의 자금 이동을 가능하게 한 35개 단체와 개인을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다. 이번 조치는 이란 은행들의 해외 결제를 대행하는 중개업체를 주요 대상으로 한다.스콧 베선트 미 재무장관은 “이란의 그림자 금융 시스템은 세계 무역을 교란하고 중동 전역에 폭력을 조장하는 활동을 가능하게 하면서 군대에 중요한 재정적 생명선 역할을 한다”고 했다.문경근 기자