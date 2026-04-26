산탄총 든 괴한, 검색대 뚫고 돌진… 만찬장 코앞서 총격 끝 제압

기자단 만찬 30분 만에 복도서 총성
공연 보던 트럼프, 당시 상황 몰라
멜라니아, 테이블 밑으로 먼저 숨어
요원들, 밴스 이어 트럼프 대피시켜
정치 풍자와 세련된 유머로 웃음꽃이 피어야 할 연례 백악관 기자단 만찬장은 도널드 트럼프 대통령을 겨냥한 총격 시도로 순식간에 아수라장이 됐다.
25일(현지시간) 워싱턴DC의 힐튼 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 연례 만찬에 트럼프 대통령이 참석한 것은 오후 8시쯤이었다. 트럼프 대통령이 입장한 뒤 국가 연주 의식이 끝나고 행사장에 있던 모든 사람이 식사하고 있던 오후 8시 30분쯤 총성이 울렸다.
총격범 콜 토머스 앨런(31)은 보안 요원들이 지키고 있던 호텔 내부의 검색대를 빠른 속도로 돌진하다가 제압됐다. 트럼프 대통령이 트루스소셜에 공개한 24초 분량의 영상을 보면 앨런은 손에 무기를 든 채 여러 명의 경호 요원이 지키던 검색 현장을 재빠르게 뛰어 지나친다. 요원들은 총격범을 향해 여러 발을 발사했고, 비밀경호국 요원 한 명이 총에 맞아 병원으로 이송됐다. 트럼프 대통령은 상의가 벗겨진 앨런이 바닥에 엎드려 제압된 사진도 트루스소셜에 공개했다.
총격이 발생할 당시 트럼프 대통령은 연단 위 테이블에서 오른쪽에 앉은 멜라니아 여사와 함께 이날 행사의 진행자였던 오즈 펄먼의 설명을 듣던 중이었다. 펄먼은 관객의 마음을 읽는 마술과 유사한 공연을 하는 엔터테이너로 트럼프 대통령에게 손바닥만 한 스케치북에 쓰인 ‘비엔나’로 추정되는 단어를 보여 주고 있었다. 당시 트럼프 대통령은 집중해서 공연을 보고 있던 터라 총격이 일어났다는 사실을 전혀 알지 못했다.
연회장 복도에서 총격으로 추정되는 소리가 몇 차례 울려 퍼졌고 곧바로 비밀경호국 요원들이 무대 위로 뛰어올라 “총격 발생”이라고 외쳤다. 요원들은 JD 밴스 부통령을 먼저 빠른 속도로 무대 뒤로 이동시켰고 이어 트럼프 대통령을 엄호해 대피시켰다. 이동 과정에서 트럼프 대통령은 한 차례 넘어져 무릎을 꿇었으며, 멜라니아 여사는 남편보다 먼저 테이블 아래로 피신했다.
만찬 손님으로 현장에 온 기자들은 사건 발생 직후 혼비백산했고, 일부는 현장에서 직접 본 상황을 속보로 타전했다. 무대 테이블에서 트럼프 대통령의 왼쪽에 앉아 있던 이날 행사의 주최자인 백악관 기자단 간사 웨이지아 장 CBS 기자는 드레스 차림으로 기어서 대피했다. 장 기자는 총격 이후 현장에서 트럼프 대통령이 30분 안에 백악관에서 기자회견을 열 것이라고 알렸으며, 기자들이 어이없다는 듯 웃음을 터뜨리자 “농담이 아니다”라고 덧붙였다.
매년 4월 마지막 주 토요일에 열리는 백악관 기자단 만찬은 미 언론계와 정계의 가장 큰 사교 행사로, 행사의 하이라이트는 대통령의 자기 비하 연설이다. 역대 대통령은 직접 마이크를 잡고 이날 하루만은 직접 무너지는 ‘셀프 디스’를 선보이며 미국 수정헌법 1조에 명시된 언론의 자유를 기념했다.
윤창수 전문기자
2026-04-27 3면
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