피신 직후 턱시도 그대로 브리핑한 트럼프 “이란과 무관… 단독범행인 듯”

“전쟁 승리 의지 못 꺾을 것” 강조



암살 반복 시도에 ‘링컨’ 언급하며

“영향력 가장 큰 사람을 표적 삼아”

2026-04-27 2면

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도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건이 용의자의 단독 범행이라고 추정하면서 이란 전쟁과는 무관할 것으로 본다고 밝혔다.트럼프 대통령은 사건 발생 직후 피신했다가 곧바로 백악관으로 이동해 기자회견을 가졌다. 그는 행사장에서 입었던 턱시도 복장으로 회견에 참석했다. 트럼프 대통령은 “(총성을 들었을 때) 쟁반이 떨어지는 소리인 줄 알았다”며 “꽤 큰 소리였고 멀리서 들렸다”고 전했다. 그는 용의자가 약 45m 떨어진 곳에서 돌진했으나 그 순간 비밀경호국 요원들이 신속하게 대응했다고도 설명했다.행사장에서 경호원들과 함께 피신한 트럼프 대통령은 트루스소셜에 총격범이 체포됐다는 글과 함께 용의자로 추정되는 남성의 사진을 두 장 올렸다. 트럼프 대통령은 이번 사건이 조직적인 테러가 아닌 이른바 ‘외로운 늑대’형 범죄라고 설명했다. 트럼프 대통령은 용의자 콜 토머스 앨런을 가리켜 “수사당국은 그가 단독 범행(lone wolf)을 저지른 것으로 보고 있으며, 나도 그렇게 생각한다”고 전했다. 이어 수사당국이 앨런의 아파트를 수색하고 있다고 밝히며 “그는 정신적으로 매우 불안정한 사람”이라고 주장했다.트럼프 대통령은 이번 사건이 이란 전쟁과 연관이 있다고 생각하지 않는다면서 수사당국이 범행 동기를 파악하기 위해 수사 중이라고 밝혔다. 그는 “우리가 알고 있는 사실들을 바탕으로 판단했을 때 이번 일이 이란 전쟁과 관련이 있다고는 생각하지 않는다”며 “이 사건이 이란과의 전쟁에서 승리하려는 내 의지를 꺾지는 못할 것”이라고 강조했다.그는 자신에 대한 반복되는 암살 시도에 대해서는 에이브러햄 링컨 전 대통령을 언급하며 “(사람들은) 가장 큰 영향을 미친 사람들을 표적으로 삼는다”고 말했다. 그러면서 “우리(트럼프 행정부)는 이 나라를 위해 많은 일을 해왔지만 일부 사람들은 그것에 대해 불만을 가지고 있는 것 같다”고 덧붙였다.조희선 기자