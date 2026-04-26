국제 미국·중남미 [포토] ‘기자단 만찬 참석’ 트럼프 대통령 부부 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/04/26/20260426500080 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-26 16:40 입력 2026-04-26 16:40 1/ 6 이미지 확대 백악관출입기자협회 만찬 참석한 트럼프 대통령 내외도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 연례 만찬에 참석하고 있다. 2026.4.26 연합뉴스 이미지 확대 총격 사건으로 트럼프 떠난 행사장도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 가운데 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 백악관출입기자협회(WHCA) 연례 만찬 행사가 열렸다. 이날 만찬 도중 행사장 바깥에서 발생한 총격 사건으로 트럼프 대통령 내외 등이 긴급 대피하면서 무대의 주빈석이 비어있다. 2026.4.26 연합뉴스 이미지 확대 트럼프 만찬 행사장 주변에 배치된 경찰과 경찰차량25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 열린 백악관출입기자협회 연례 만찬 행사 도중 행사장 주변에서 괴한이 총을 쏘며 진입을 시도한 사건이 발생한 가운데 사건 발생 후 호텔 주변에 경찰차와 경찰이 대거 배치돼 있다. 2026.4.26 연합뉴스 이미지 확대 트럼프 참석 행사장 주변서 총격 사건25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 열린 백악관출입기자협회 연례 만찬 행사 도중 행사장 주변에서 괴한이 총을 쏘며 진입을 시도한 사건이 발생한 가운데 사건 발생 후 경비요원들이 사건 발생 현장 주위로 증강 배치돼 있다. 2026.4.26 연합뉴스 이미지 확대 트럼프 참석 행사장 주변 총격 사건 후 떠나는 참석자들25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 열린 백악관출입기자협회 연례 만찬 행사 도중 행사장 주변에서 괴한이 총을 쏘며 진입을 시도한 사건이 발생해 참석자들이 서둘러 행사장을 떠나고 있다. 2026.4.26 연합뉴스 이미지 확대 백악관출입기자협회 만찬 열린 힐튼워싱턴호텔25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 가운데 열린 백악관출입기자협회 연례 만찬 행사 도중 행사장 주변에서 괴한이 총을 쏘며 진입을 시도한 사건이 발생했다. 사진은 사건이 발생한 호텔. 2026.4.26 연합뉴스 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 힐튼 워싱턴 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 연례 만찬에 참석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 트럼프 대통령이 참석한 행사는 무엇인가요? 백악관출입기자협회 연례 만찬 국정감사 회의