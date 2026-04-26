백악관 만찬 총격 사건 범인은 교사?…지금까지 알려진 사실들

이미지 확대 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 연례 백악관 특파원 만찬에서 한 남성이 행사장 밖에서 보안 요원에게 산탄총으로 총격을 가한 직후, 비밀경호국 요원들이 내각 구성원들을 대피시키기 위해 만찬장에 들어서고 있다. 2026.4.25. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 25일(현지시간) 백악관 기자 만찬회에서 비밀 경호원들이 보안 사고에 대응하고 있다. 2026.4.26 X 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 자신의 SNS에 공개한 총격 용의자 CCTV 장면. 2026.4.26 트루스소셜 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 자신의 SNS에 공개한 총격 용의자 CCTV 장면. 화면 중앙에 서 있는 사람은 보안요원이며 10초쯤 왼쪽에서 달려오는 사람이 용의자. 2026.4.26 트루스소셜 캡처

이미지 확대 25일(현지시간) 저녁 미국 워싱턴DC 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 벌어진 총격 사건 용의자 콜 토마스 앨런. 링크드인 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 트루스소셜에 올린 사진. 미국 언론은 용의자로 추정했다. 2026.4.26 트루스소셜 캡처

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총격 사건은 25일(현지시간) 저녁 미국 워싱턴DC 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 벌어졌다.이날 행사에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 영부인 멜라니아 여사, JD 밴스 부통령 등 주요 인사들이 참석했고, 백악관을 담당하는 주요 언론사 취재진이 함께했다.트럼프 대통령 입장 후 국가 연주 의식이 끝나고, 참석자들이 식사하고 있던 오후 8시 30분쯤 총격으로 추정되는 소리가 몇 차례 들렸다.곧바로 비밀경호국(SS) 요원들이 무대 위로 뛰어오르며 “총격 발생”이라고 외쳤다.무대 헤드테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령과 멜라니아 여사, 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 숨겼다가 행사장 뒤로 피신했다.다행히 만찬에 참석한 정부 인사를 비롯해 취재진 등 참석자 중 다친 사람은 없었다.총격은 만찬장 바깥의 보안 검색 구역에서 발생했다.제프 캐럴 워싱턴DC 경찰청장 대행은 용의자가 산탄총(shotgun)을 비롯해 권총과 칼 여러 개 등으로 무장한 채 비밀경호국 보안검색대를 향해 돌진했다고 밝혔다.트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 24초짜리 영상을 보면 보안요원들이 행사장 밖 검색대를 지키는 상황에서 한 남성이 갑자기 전속력으로 돌진해 통과한다. 보안요원들은 즉시 일제히 총을 꺼내 대응에 나섰다.트럼프 대통령은 상의가 벗겨진 용의자가 바닥에 엎드린 채 제압된 모습이 담긴 사진도 공개했다.트럼프 대통령은 이후 기자회견에서 요원 1명이 총에 맞았지만 방탄조끼를 착용한 덕분에 무사하다고 전했다.캐럴 경찰청장 대행은 용의자가 총에 맞지는 않았다고 밝혔다.그러면서 용의자가 총을 발사한 것으로 보인다고 했는데, 용의자가 쏜 총에 요원이 맞은 건지는 아직 불분명하다.용의자는 캘리포니아주 토렌스 출신의 콜 토마스 앨런(31)으로, CNN은 소식통 2명을 인용해 그가 “교육자”(teacher)이자 “비디오 게임 개발자”라고 보도했다.그의 이름과 사진이 일치하는 구인구직 사이트 링크드인 프로필에는 그가 시험 준비 및 과외 회사인 C2 에듀케이션에서 시간제 강사로 일하고 있다고 나와 있었다. 이 업체의 소셜미디어(SNS) 게시물에 따르면 업체는 2024년 12월 앨런을 ‘이달의 강사’로 선정했다.링크드인 프로필에 따르면 앨런은 2017년 캘리포니아 공과대학에서 기계공학 학사 학위를 받았고, 지난해 캘리포니아 주립대학교 도밍게즈 힐스 캠퍼스에서 컴퓨터 과학 석사 학위를 받았다.그는 캘리포니아 공과대학 학생 시절인 2017년에 휠체어용 비상 브레이크 시제품을 개발한 공로로 지역 뉴스에 보도되기도 했다.연방선거위원회 기록에 따르면 앨런은 2024년 10월 민주당 대선 후보였던 카멀라 해리스의 대선 캠페인에 25달러를 기부했다.링크드인 프로필에서 그는 자신을 비디오 게임 개발자라고 소개했으며, 스팀 게임 플랫폼에서 ‘보르돔(Bohrdom)’이라는 인디 게임을 1.99달러에 판매한 기록이 있다. 연방 상표 등록 기록에 따르면 그는 2018년 해당 게임 이름에 대한 상표권을 등록했다.앨런은 자신의 링크드인 프로필에 “현재 ‘퍼스트 로(First Law)’라는 가칭으로 두 번째 게임을 개발 중”이라고 적었다.캐럴 경찰청장 대행과 뮤리엘 바우저 워싱턴DC 시장, 그리고 트럼프 대통령은 용의자가 현재로서는 단독 범행을 저지른 것으로 보인다며 수사 당국이 그의 아파트를 수색 중이라고 전했다.트럼프 대통령은 “그가 정신적으로 아주 심각한 문제가 있는 사람”이라며 이란과는 관련이 있는 것으로 보이진 않는다고 말했다. 다만 수사를 해봐야 확실해질 것이라고 덧붙였다.신진호 기자