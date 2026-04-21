“美·이란 2차 회담 개최 예정…이란, 협상단 파견 통보”

이미지 확대 10일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 파키스탄 군인들이 미국과 이란 간 종전 협상을 앞두고 주변 도로를 봉쇄하고 경계 근무를 서고 있다. 2026.04.10 AP 뉴시스

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이란이 파키스탄에서 열리는 미국과의 2차 평화 회담에 협상단을 보낼 것이라고 중재자들에게 통보했다는 보도가 나왔다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 20일(현지시간) 소식통을 인용해 이같이 전했다.그동안 이란은 2차 회담에 대표단을 파견할지 여부를 공식적으로 확인하지 않았다. 이 와중에 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 미국과의 2차 종전 협상에 응할 계획이 없다고 밝히면서 혼란이 가중됐다.바가이 대변인은 이날 정례 기자회견에서 2차 협상 참여 여부에 관한 질문에 “차기 협상에 대한 어떠한 계획이나 결정도 내려진 바 없다”고 선을 그으며 “이란의 국익을 수호하는 데 그 어떤 시한이나 최후통첩도 믿지 않는다”고 강조했다.CNN 방송도 소식통을 인용해 미국과 이란의 2차 회담이 22일 오전 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 예정이라고 보도했다.CNN에 따르면 JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단은 21일 오전 파키스탄으로 향한다. 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장이 협상 대표단 수장을 맡는다.미국과 이란은 지난 7일 파키스탄이 제안한 ‘2주 휴전안’을 수용한 뒤 미 동부시간으로 21일(이란 현지시간 기준 22일)을 협상 시한으로 잡고 종전 방안을 모색해왔다.WSJ이 인용한 백악관 당국자에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 22일 저녁 종료 예정인 이란과의 휴전을 연장할 가능성이 낮으며, 휴전 ‘데드라인’은 회담을 앞둔 협상가들을 압박하고 있다.또 미국은 오는 23일 국무부에서 이스라엘과 레바논 간 2차 대사급 회담을 주최할 예정이라고 양국 및 미 국무부 관계자는 전했다.윤예림 기자