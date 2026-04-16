트럼프 “이스라엘·레바논 34년 만에 내일 회담”…휴전 합의 추진 시사

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령 트루스소셜 계정

이미지 확대 미국과 이란의 대면 협상 첫날인 11일(현지시간) 이스라엘의 공습이 발생한 레바논 남부 마을 알 크푸르(al Kfour)에서 연기가 피어오르고 있다. 이스라엘군은 이날 지난 24시간 동안 레바논 내 로켓 발사대를 포함한 200곳 이상의 헤즈볼라 목표물을 타격했다고 밝혔다. 2026.4.12. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘과 레바논 정상이 오는 16일(현지시간) 회담할 예정이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 15일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 “이스라엘과 레바논 사이에 숨 쉴 공간을 조금이라도 확보하려고 노력하고 있다”고 말했다. 이어 “양국 정상이 대화를 나눈 지 34년이라는 긴 시간이 흘렀다. 내일 대화가 이뤄질 것이다. 잘됐다!”라고 적었다.이스라엘과 레바논의 회담은 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라의 휴전 가능성이 주목되는 상황에서 나왔다. 미 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이스라엘과 레바논은 이르면 16일부터 약 일주일간 단기 휴전에 들어가는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.파이낸셜타임스(FT)도 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 합의가 조만간 발표될 것이라고 레바논 당국자들을 인용해 보도했다. 이스라엘과 레바논의 휴전이 성사될 경우 다음 주 휴전 만료 시한을 앞둔 미국과 이란의 종전 협상에 촉진제가 될 것으로 보인다.미국과 이란은 지난 8일 2주간 휴전을 발표하고 종전 협상을 이어가고 있지만 이스라엘은 레바논 전선은 휴전 대상에 포함되지 않는다고 주장하며 공격을 지속해왔다. 이란은 이스라엘의 레바논 공격 중단을 미국과의 종전 협상 조건 가운데 하나로 내세울 정도로 예민한 태도를 보여왔다.트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상을 본격화하기 위해 이스라엘에 레바논 공격을 자제하라고 압박해왔다. 이스라엘이 중동 내 최대의 친이란 무장세력인 헤즈볼라를 겨냥한 공격을 실제로 중단한다면 미국과 이란의 종전 협상은 그만큼 속도를 낼 수 있을 것으로 관측된다.하승연 기자