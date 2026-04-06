앤트로픽, 자체 정치자금 슈퍼팩 설립

이익·정책 부합 후보에 자금 지원

美 중간선거 기술업계 쏠림 주목

2026-04-07 16면

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도널드 트럼프 미국 행정부와 소송전을 벌이고 있는 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 자체 정치자금 모금 기관인 슈퍼팩(SuperPAC·특별정치활동위원회)을 설립했다.5일(현지시간) 미국 연방선거위원회(FEC)에 따르면 앤트로픽은 자체 슈퍼팩인 ‘앤트로팩’의 설립 신고서를 3일 제출했다. 슈퍼팩은 정치자금을 무제한으로 모금할 수 있는 후원회이자 로비단체로, 미 대선 등에서 막강한 영향력을 갖는다.액시오스 등에 따르면 앤트로팩은 전적으로 직원들의 기부금으로 운영될 예정이며, 기부금은 1인당 연간 5000달러(약 750만원)로 제한된다. 공화당과 민주당 등 양당 소속 이사들로 구성된 이사회가 감독하게 되며, 앤트로픽의 이익이나 정책 방향에 부합하는 후보에게 정치자금을 지원하게 된다. 앤트로픽은 앞서 AI 안전을 위한 규제 강화를 요구하는 정치자금 모금 단체 ‘퍼블릭퍼스트액션’에 2000만 달러(약 300억원)를 기부한 바 있다.앤트로픽은 국방부의 ‘공급망 위험’ 기업 지정과 트럼프 대통령의 퇴출 지침 등에 맞서는 등 미 행정부와 극심한 갈등을 빚고 있다.메타도 공화당과 민주당을 각각 지지하는 슈퍼팩 2곳을 설립하는 등 11월 중간선거를 앞두고 미 기술업계의 이해관계를 대변하는 자금이 정치권으로 몰리고 있다.김주연 기자