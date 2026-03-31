[서울데이터랩]빅테크 주가, 전반적 하락세 속 엔비디아 최대 거래량 기록

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30일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 하락세를 보였다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 그리고 브로드컴(AVGO) 등의 종목이 약세를 기록하며, 시장 전반에 걸친 하락 분위기를 반영했다.엔비디아는 165.17달러로 1.40% 하락했다. 애플은 246.63달러로 0.87%의 하락폭을 기록했다. 브로드컴은 293.41달러로 가장 큰 폭인 2.42% 하락했다.마이크로소프트(MSFT)는 358.96달러로 0.61% 상승하며 보합세를 유지했다. 아마존닷컴(AMZN)은 200.95달러로 0.81% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.31%와 0.23% 하락하며 보합세를 보였다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 183,041,104주, 거래대금은 305억 달러로 약 46조 2,289억원이다. 애플은 거래대금 94.1억 달러로 약 14조 2,723억원, 마이크로소프트는 156억 달러로 약 23조 7,090억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.6%, 애플의 비중은 2.6%, 마이크로소프트는 5.9%를 기록했다.정연호 기자