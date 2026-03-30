종잡을 수 없는 트럼프… 진짜 속내는 이란 석유

협상 불발 시 하르그섬 점령 시사

이미지 확대 트럼프, 전쟁 와중에도 연회장 확장 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 워싱턴DC로 향하는 전용기 안에서 백악관 연회장 조감도를 든 채 기자들에게 발언하고 있다. 백악관은 비판 여론에도 지난해 10월 이스트윙(동관)을 철거하고 백악관 본관보다 더 큰 규모의 연회장 공사에 들어갔다. 공사비는 3억~4억 달러(약 4557억~6075억원)로 추산된다.

로이터 연합뉴스

2026-03-31 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 협상이 빠른 시일 내에 성사될 것이라고 내다보면서도 “이란의 석유를 가져오고 싶다”며 상반된 발언을 쏟아냈다. 종전 협상이 불발될 경우 언제든 이란의 석유 수출 거점인 하르그섬 점령까지 가능하다고 인정하는 화전양면술을 쓰는 모습이다.29일(현지시간) 보도된 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 “솔직히 말하면, 가장 원하는 건 이란의 석유를 가져오는 것”이라며 “미국에서 누군가는 ‘왜 그런 일을 하느냐’고 하지만, 그들이 멍청한 것”이라고 밝혔다.이는 전쟁 이후 국제 유가가 50% 이상 급등한 가운데 하르그섬을 장악하고 베네수엘라처럼 석유를 통제할 수 있다고 강조한 것으로 풀이된다. 그는 “우리가 하르그섬을 점령할 수도 있고, 아닐 수도 있다”면서 “우리는 많은 선택지를 갖고 있다”며 이란을 압박했다. 트럼프 대통령은 FT의 ‘이란 석유 장악’ 보도가 공개되고 비슷한 시각에 대통령 전용기에서 이란과 합의가 “꽤 조기에” 이뤄질 것이라며 이란이 30일부터 유조선 20척의 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 전했다.트럼프 대통령은 상반된 메시지를 내놓으면서도 ‘석유 공급난 해소’가 우선순위임을 숨기지 않았다. 트럼프는 FT 인터뷰와 취재진과의 약식 회견에서 모두 이란이 앞서 호르무즈 해협을 통해 유조선 통과를 허용한 것을 ‘백악관에 대한 선물’이라고 주장했다.이에 따라 미국은 이란과의 향후 협상에서 유가 안정과 직결되는 호르무즈 해협 재개방을 강하게 요구할 것으로 보인다. 아울러 호르무즈뿐만이 아닌 다른 에너지 관련 요구안을 협상테이블에 올릴 가능성도 제기된다.트럼프는 휴전 협정 체결 시점을 묻는 질문에는 즉각 답변하는 대신 “우리는 1만 3000개의 목표물을 폭격했고 수천개의 목표물이 더 남아있다”며 군사적 압박도 이어갔다.한편 중동전쟁의 중재국을 자처하고 있는 파키스탄은 종전을 위한 미국과 이란의 대화가 임박했다고 시사했다. AP통신에 따르면 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무부 장관은 이날 사우디아라비아, 튀르키예, 이집트와 4개국 외무장관 회의를 마친 뒤 “이란과 미국이 파키스탄에 신뢰를 표해 기쁘다”며 “며칠간 양측의 의미 있는 협상을 주최하고 돕게 된다면 영광일 것”이라고 말했다. 다만 양측의 직접 대화가 이뤄질지는 구체적으로 설명하지 않았다.김주연 기자