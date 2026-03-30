국제 미국·중남미 [속보] 트럼프 “이란과 곧 합의 안 되면 하르그섬과 모든 발전소 폭파” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/03/30/20260330500299 URL 복사 댓글 0 이보희 기자 수정 2026-03-30 21:02 입력 2026-03-30 21:01 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜비치의 팜비치 국제공항에서 에어포스원에 탑승하기에 앞서 기자들과 대화하고 있다. 팜비치 AFP 연합뉴스 [속보] 트럼프 “이란과 곧 합의 안 되면 하르그섬과 모든 발전소 폭파” 이보희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 트럼프가 폭파하겠다고 언급한 대상은? 하르그섬과 모든 발전소 이란 정부청사