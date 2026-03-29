메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[속보] “美국방부, 몇주간 이란 내 지상작전 준비중”< WP>

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
윤예림 기자
수정 2026-03-29 09:54
입력 2026-03-29 09:54
이미지 확대
24일(현지시간) 이란 북서부 동아제르바이잔주 타브리즈에서 구조대원들이 야간 공습으로 타격을 입은 주거용 건물 피해 현장을 살펴보고 있다. 2026.03.25 타브리즈 AP 뉴시스
24일(현지시간) 이란 북서부 동아제르바이잔주 타브리즈에서 구조대원들이 야간 공습으로 타격을 입은 주거용 건물 피해 현장을 살펴보고 있다. 2026.03.25 타브리즈 AP 뉴시스


[속보] “美국방부, 몇주간 이란 내 지상작전 준비중”< WP>

윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
미국 국방부가 준비 중인 작전의 성격은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기