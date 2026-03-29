국제 미국·중남미 [속보] “美국방부, 몇주간 이란 내 지상작전 준비중”< WP> 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/03/29/20260329500012 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-03-29 09:54 입력 2026-03-29 09:54 이미지 확대 24일(현지시간) 이란 북서부 동아제르바이잔주 타브리즈에서 구조대원들이 야간 공습으로 타격을 입은 주거용 건물 피해 현장을 살펴보고 있다. 2026.03.25 타브리즈 AP 뉴시스 [속보] “美국방부, 몇주간 이란 내 지상작전 준비중”< WP> 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 미국 국방부가 준비 중인 작전의 성격은? 지상작전 공중작전