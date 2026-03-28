트럼프 “다음은 쿠바”…이란 이어 군사력 투입 가능성 시사

이미지 확대 2015년 당시 도널드 트럼프 미국 공화당 대통령 후보가 대중을 향해 자신의 유행어인 “넌 해고야”의 제스처를 취해 보이고 있다. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 베네수엘라, 이란에 이어 쿠바를 겨냥한 군사력 투입을 시사했다.로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 행사에서 “강력한 군대를 만들었다. ‘이 군대를 쓸 일은 없을 것’이라는 말도 있었지만 때로는 써야 할 때가 있다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이어 “다음은 쿠바”라고 했다. 이는 베네수엘라와 이란에 이어 쿠바에 대해서도 군사력을 동원한 무력행사를 단행할 수 있다는 취지로 해석된다.지난 1월 트럼프 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 뒤 쿠바는 심각한 전력난에 시달리고 있다. 쿠바가 마두로 대통령으로부터 지원받은 원유에 의존해 왔던 탓이다.트럼프 대통령은 “쿠바를 차지하는 영광을 누릴 것으로 확신한다”고 마두로 대통령 압송 후 밝힌 바 있다.하승연 기자