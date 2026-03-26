美공화 ‘마러라고’ 있는 지역구 보선서 충격 패배

유가 위기 등 민심 이반 반영 분석

민주 “트럼프 이후 29번째 빼앗아”

2026-03-26 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령의 자택 마러라고 리조트가 있는 플로리다주 하원 의원 보궐선거에서 민주당 후보가 승리했다. 대이란 전쟁으로 인한 고유가 위기 등 민심 이반이 반영된 결과라는 분석이 나온다.AP통신 등은 24일(현지시간) 플로리다주 하원 87선거구에서 치러진 보선에서 민주당 에밀리 그레고리 후보가 공화당 존 메이플스 후보를 2.4%포인트 차이로 누르고 승리했다고 전했다.이번 선거가 관심을 끌었던 이유는 이 지역이 공화당이 강세를 보였던 곳이자, 트럼프 대통령의 마러라고 리조트가 있는 곳이기도 했기 때문이다. 트럼프 대통령으로서는 비유가 아닌 말그대로 진짜 ‘안방’이 있는 지역에서 패배한 셈이 됐다. 이 지역은 2024년 대선 당시 트럼프 대통령이 민주당 카멀라 해리스 후보를 11%포인트 차이로 누른 바 있다.앞서 트럼프 대통령은 이번 보선을 “아주 특별한 선거”라고 부르며 메이플스 후보를 공개 지지한 바 있다. 그는 지난 1월 메이플스 후보 지지 발언을 하고, 23일에도 재차 공화당 지지층의 투표를 독려했다.하지만 트럼프 대통령과 공화당으로서는 이번 선거를 통해 차가운 민심만 확인한 셈이 됐다. 대이란 전쟁의 수렁에서 벗어나지 못하는 가운데 이대로라면 11월 중간선거에서 참패가 예상된다는 반응도 적지 않다.반면 민주당은 고무된 반응이다. 민주당 관계자는 “마러라고가 방금 적색(공화당)에서 청색(민주당)으로 뒤집혔다”며 트럼프 대통령의 취임 이후 민주당이 선거에서 빼앗은 29번째 지역구라고 말했다.평소 우편 투표에 대해 부정적 인식을 공공연히 드러냈던 트럼프 대통령이었지만, 이번 선거에는 우편으로 한 표를 행사한 것으로 알려졌다.트럼프 대통령 지지율이 2기 집권 후 최저치인 36%로 떨어졌다는 여론조사 결과도 이날 나왔다. 로이터통신과 입소스가 실시한 여론조사에서 트럼프 대통령 직무 지지율은 지난주 대비 4%포인트 하락했다.워싱턴 임주형 특파원