국제 미국·중남미 [속보] 베네수엘라, WBC 결승서 미국 제압하고 사상 첫 우승 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/03/18/20260318500127 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-03-18 12:09 입력 2026-03-18 12:09 이미지 확대 베네수엘라가 18일(한국시간) 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결승에서 미국을 제압하고 사상 첫 우승을 거머쥐었다. 2026.3.17 마이애미 AP 연합뉴스 [속보] 베네수엘라, WBC 결승서 미국 제압하고 사상 첫 우승 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! WBC 결승전에서 우승한 나라는? 베네수엘라 미국