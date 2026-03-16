“사망한 하메네이, 차남 자질 우려했다”…美 정보기관, 트럼프에 보고

이미지 확대 이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 12일(현지시간) 국영TV를 통해 첫 공식 성명을 발표했다. 메시지는 앵커가 대독했으며 그는 모습을 드러내지 않았다. 2026.3.12 타스님 통신 화면

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미국과 이스라엘 공격으로 사망한 이란의 직전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 생전에 차남 모즈타바에 대한 우려를 갖고 있었던 것으로 전해졌다.미국 CBS 방송은 15일(현지시간) 여러 소식통을 인용, 미 정보기관이 하메네이가 자기 아들이 자신을 대신해 최고지도자가 되는 것에 대해 우려하고 있었다는 분석을 트럼프 대통령과 그의 소수 측근에게 전달했다고 보도했다. 연로했던 하메네이는 아들인 모즈타바가 언젠가 권력을 잡는 상황을 경계했는데, 이는 모즈타바가 그다지 똑똑하지 않다는 평가를 받았고 지도자가 될 자격이 없다고 여겨졌기 때문이라는 내용이다.특히 하메네이는 모즈타바가 개인적인 삶에서 문제가 있다는 점도 알고 있었다고 소식통들은 전했다. 모즈타바는 수년간 부친의 측근 보좌관으로 활동했으며, 하메네이가 사망한 뒤 지난 8일 이란 전문가회의에서 최고지도자로 선출됐다.트럼프 대통령은 다음날 NBC 방송 인터뷰에서 모즈타바의 최고지도자 선출에 대해 “그들이 큰 실수를 했다고 생각한다”며 “그것이 지속될지 모르겠다”고 밝혔다. 그는 폭스뉴스 인터뷰에서도 모즈타바에 대해 “경량급” 인물이며, 이란의 지도자로서 “용납 불가능한” 인물이라고 말했다. 트럼프 정부는 모즈타바가 미·이스라엘의 이란 공격 과정에서 다친 것으로 보고 있으나, 그의 정확한 상태는 확인되지 않고 있다.문경근 기자