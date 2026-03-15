알바가 연봉 9300만원?…“최저임금 4만 5000원으로 올리자” 발칵

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미국 뉴욕시 의회에서 최저임금을 시간당 30달러(약 4만 5000원)로 올리자는 법안이 발의돼 논란이 일고 있다.14일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 지난 10일 뉴욕시 진보성향 의원들은 최저임금 시간당 17달러(약 2만 5000원) 수준에서 30달러(약 4만 5000원)로 인상하는 법안을 냈다.기업 규모에 따라 대기업은 2030년까지, 직원 수 500명 미만인 기업은 2032년까지 시간당 30달러로 올리자는 내용을 골자로 한다. 시간당 30달러 임금은 연봉으로 치면 6만 2400달러(약 9300만원)다.법안이 통과될 경우, 뉴욕의 최저임금은 미국 내 도시와 주 가운데 가장 높은 수준이 될 수 있다. 현재 미국 내에서 최저임금이 가장 높은 지역은 시애틀로, 시간당 21.3달러다.이 법안은 고물가로 악명높은 뉴욕에서 노동 계층의 지지를 받고 있다. 진보 성향 싱크탱크 경제정책연구소(EPI)는 뉴욕 대도시권에서 적정한 형태의 주거, 식비, 교통비 등 1인 가구에게 드는 필수비용으로 연간 8만 3262달러(약 1억 2400만원)가 필요하다고 추산했다.아마존 물류센터에서 야간 근무를 하는 조엘 진은 “시급으로 26.15달러(약 3만 8900원)를 받지만 이 돈을 가지고 뉴욕에서 생활하기는 정말 어렵다”며 “집주인들이 세입자들의 급여를 이유로 임대를 거부한다. 내게 30달러는 최소한의 존엄한 삶을 이어갈 수 있다는 의미”라고 강조했다.반면 소규모 사업자들은 인건비 부담을 우려하고 있다. 코로나19 이후 급등한 임대료와 공공요금, 보험료 등에 부담이 커질 것이란 우려다. EPI는 법안이 시행될 경우 뉴욕시 임금근로자의 3분의 1이 넘는 168만명의 임금이 인상될 것으로 분석했다.이와 관련해 톰 그레치 퀸즈 상공회의소 회장은 “소상공인들에게는 감당할 수 없는 수준”이라고 지적했다. 리사 소린 브롱크스 상공회의소 회장 또한 정책의 불확실성을 지적하며, 면밀한 경제 영향 평가가 이루어 지지 않은 인상은 위험하다고 경고했다.해당 법안의 표결 여부는 조란 맘다니 뉴욕 시장의 결정에 따라 좌우될 가능성이 크다. 맘다니 시장은 지난해 선거에서 물가 부담을 줄이겠다는 공약을 내세워 당선됐으며, 당시 2030년까지 최저임금을 30달러로 인상하는 방안에 지지 의사를 표한 바 있다.다만 뉴욕에서는 최저임금 결정 권한이 주 정부에 있기 때문에 시의회가 독자적으로 임금을 정할 수 있는지에 대한 법적 논쟁도 제기되고 있다.하승연 기자