국제 미국·중남미 [속보] 미, 강제노동 생산 수입품 관련 301조 조사…한국 등 60개국 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/03/13/20260313500094 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-03-13 10:59 입력 2026-03-13 10:59 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 연 ‘미국을 다시 부유하게’ 행사에서 전 세계 ‘관세 전쟁’을 촉발할 위험이 있는 상호 관세에 대한 연설을 하고 있다. 2025.4.2 AFP 연합뉴스 [속보] 미, 강제노동 생산 수입품 관련 301조 조사…한국 등 60개국 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 미국이 301조 조사를 시작한 이유는? 강제노동 생산 수입품 불공정 무역거래