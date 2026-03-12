“30초밖에 안 틀었다고요” 비행기에서 ‘이 행동’ 하던 여성에 “내리세요”

헤드폰 안 쓰고 영상 틀어…승무원에 욕설

미 아메리칸 항공, 민폐 승객 ‘강제 하기’

이미지 확대 미국 아메리칸 항공 국내선 여객기에 탑승한 한 여성이 기내에서 휴대전화로 동영상을 보며 헤드폰을 착용하지 않고, 승무원의 헤드폰 착용 요구를 거부한 채 소리를 지르며 욕설을 했다.(왼쪽) 이에 보안요원이 해당 여성에게 여객기에서 내릴 것을 요구했다.(오른쪽) 자료 : 틱톡

미국 유나이티드 항공이 기내에서 동영상을 보거나 음악을 듣는 승객들의 헤드폰 등 착용을 의무화한 가운데, 또 다른 항공사인 아메리칸 항공에서는 헤드폰을 착용하지 않은 채 기내에서 난동을 부리던 승객이 ‘강제 하기(下機)’ 조처를 당했다.11일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 지난달 26일(현지시간) 아메리칸 항공 여객기에서 촬영된 영상이 올라와 56만회가 넘는 조회수를 기록했다.영상을 올린 네티즌은 “마이애미에서 탬파로 가는 여객기에서 술에 취한 여성이 휴대전화로 동영상을 튼 뒤 헤드폰 사용을 거부하며 난동을 부렸다”라고 적었다.영상 속에서 여성은 헤드폰을 착용하라는 승무원의 요구에 “난 돈을 내고 티켓을 샀고, 50% 정도의 음량으로 30초밖에 안 틀었다”면서 “그래서 나를 쫒아내려는건가”라고 큰 소리로 따졌다.승무원이 진정하라는 의미의 손짓을 하고 다른 승객들도 여성을 말리려 했지만, 이 여성은 큰 소리로 맥락 없는 욕설을 퍼붓기 시작했다.이에 보안요원이 출동했고, 여성은 “30초밖에 안 봤다”, “내가 기분 나쁜 걸 티내면 안 되나” 등 알 수 없는 말을 이어가다가 결국 자신의 짐을 챙겨 자리에서 일어났다.보안요원이 여성을 데리고 여객기 출구로 걸어가자 좌석에 앉아있던 승객들은 환호성을 지르며 박수를 쳤다.영상을 올린 네티즌은 “그 여성은 다른 승객들에게도 소리를 지르며 욕을 했다”면서 “보안요원들이 쫒아낼 때까지 계속됐다”라고 불쾌감을 토로했다.해당 영상은 유나이티드 항공이 기내 헤드폰 착용을 의무화한다는 보도가 나온 뒤 SNS에서 이목을 끄는 모양새다.유나이티드 항공은 최근 운송 약관을 개정해 기내에서 오디오 콘텐츠를 이용할 때 반드시 헤드폰을 사용해야 한다고 규정했다. 이를 따르지 않는 승객에 대해서는 탑승을 거부하거나 하기시킬 수 있도록 했다.유나이티드 항공은 그동안 기내에서 헤드폰 사용을 단순 권고하는 수준에 그쳤지만, 기내에서 와이파이를 사용할 수 있게 되면서 승객들이 스마트폰으로 소리를 켠 채 콘텐츠를 보는 사례가 늘면서 규정을 강화한 것이다.사우스웨스트 항공 또한 헤드폰 사용을 요구하는 승무원의 지시를 따르지 않는 승객에게 제재할 수 있는 규정을 두고 있다.아메리칸 항공의 경우 운송 약관을 통해 헤드폰 사용을 의무화하고 있지는 않지만, 해당 승객이 승무원의 정당한 지시를 따르지 않고 소리를 지르는 등 기내에서 난동을 부린 탓에 하기 조처가 이뤄진 것으로 알려졌다.김소라 기자