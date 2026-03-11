집값 오르자 길거리로 ‘우르르’… “노숙자에 집 드려요” 결과는?

이미지 확대 LA 시내의 노숙자. AP 연합뉴스

이미지 확대 LA 노숙인 사망자 추이. LA 공공보건국 보고서 갈무리

이미지 확대 지난 5월 LA 시내 노숙자 텐트촌. EPA 연합뉴스

집값 상승으로 인해 늘어나는 노숙인 문제로 골머리를 앓던 로스앤젤레스(LA)에서 10년 만에 처음으로 노숙인 사망자 수가 감소했다.미국 LA카운티 공공보건국은 10일(현지시간) 보고서를 내고 2024년 노숙인 사망자 수가 2208명으로, 전년보다 300명 감소했다고 밝혔다. LA카운티에서 노숙인 사망자 수가 줄어든 것은 2014년 해당 통계를 집계한 이래 처음이다.노숙인 사망자 수는 2017년 1000명을 넘겼고, 코로나19) 시기에 급증하기 시작해 2023년 2508명을 기록하기도 했다.노숙인의 주요 사망 원인은 약물 과다 복용과 심장 질환, 교통사고 등이 꼽힌다. 2024년에는 약물 과다 복용과 심장 질환, 살인 사망률이 모두 감소하는 모습을 보였다.노숙인 문제는 LA 지역의 고질적인 고민거리였다. LA에서는 매년 집값 상승 등으로 인해 거처를 구하지 못하고 길거리로 내몰리는 노숙인의 숫자가 늘고 있다.다운타운 내 스키드로우(Skid Row)는 악명 높은 노숙자 밀집 지역으로, 범죄의 온상이 돼왔다. 거리에 만연한 노숙인 문제가 관광객의 발걸음을 막는 요소로도 지목되기도 했다.2023년 LA 정부 조사에 따르면 LA에 집이 없는 사람은 최소 7만 5500여명으로, 이 중 73％가 노숙인 시설이 아닌 차, 텐트 등 길거리 임시 거처에서 생활하고 있는 것으로 집계됐다.빅터 힌더리터 LA 카운티 공공보건국장은 한파와 폭염, 폭우 등 최근 잦아진 이상 기후 현상도 노숙인들의 생활을 더 위험하게 만들고 있다고 말했다.LA시는 그간 노숙인에게 임시 숙박 시설이나 영구 임대주택을 제공하는 ‘인사이드 세이프’ 프로그램을 진행해왔으며, 이 효과로 노숙인 사망을 줄일 수 있게 됐다고 설명했다.캐런 배스 LA시장은 “‘인사이드 세이프’ 프로그램을 통해 수천명을 실내 거주 공간으로 연결했고, 거리 노숙을 17.5% 줄인 것이 생명을 구하는 데 기여했다”고 전했다.다만 일각에서는 LA에 지난해 발생한 대규모 산불 등으로 예산 부족 문제가 심각해진 상황에서 노숙자 지원 정책을 이전처럼 이어가기가 어려울 수 있다고 우려하기도 한다.하승연 기자