국제 미국·중남미 [속보] 트럼프, 대이란 군사작전 종료 시점 질문에 “매우 곧” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/03/10/20260310500010 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-03-10 07:24 입력 2026-03-10 07:24 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 공화당 행사에서 연설하고 있다. 2026.3.9 플로리다 AP 뉴시스 [속보] 트럼프, 대이란 군사작전 종료 시점 질문에 “매우 곧” 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 트럼프가 대이란 군사작전 종료 시점을 언급했는가? O X