고농축 우라늄 행방 묘연… 美, 특수부대 투입하나

2026-03-10 4면

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 고농축 우라늄을 확보하기 위해 특수부대 투입 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이미 핵시설에 대한 공습이 진행됐지만, 이란이 좁은 지하 통로를 통해 핵물질을 다른 장소로 옮기거나 은닉했을 가능성이 남아 있다는 판단에서다.8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 이란이 보유한 60% 농축 우라늄 약 450㎏을 확보하기 위해 특수부대 투입 방안을 검토하고 있다. 450㎏은 추가 농축을 거치면 몇 주 안에 핵무기 10여기를 제조할 수 있는 분량이다. 이란은 저농축 우라늄도 8000㎏ 이상 보유하고 있다.이란의 고농축 우라늄 대부분은 지난해 미국과 이스라엘이 파괴한 이스파한 핵시설 지하 터널에 남아 있고 일부는 포르도·나탄즈 핵시설에 분산된 것으로 알려졌다. 최근 미국의 공습도 핵시설로 이어지는 통로 인근에 집중됐는데, 이란의 접근을 어렵게 하려는 의도였다.그러나 이란이 여전히 핵물질에 접근할 가능성이 제기되면서 트럼프 대통령도 특수부대 투입 카드를 고심하는 것으로 전해졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 미 정보당국 관계자의 말을 인용해 “이란이 매몰된 핵시설 지하의 매우 좁은 통로를 통해 고농축 우라늄에 접근할 수 있는 상태”라고 전했다.이와 관련, 미 정치매체 액시오스는 대규모 공습의 한계로 트럼프 행정부가 지상군인 특수부대를 투입해 고농축 우라늄을 이란 밖으로 실어 내거나, 현장에서 농도를 낮추는 방안을 검토하고 있다고 전했다. 이 과정에 국제원자력기구(IAEA) 소속 과학자들이 참여할 가능성도 거론된다.다만 실제 작전이 실행될지는 미지수다. 우라늄의 정확한 위치를 알지 못한 상태에서 특수부대를 투입할 경우 오히려 이란군의 공격 대상이 될 수 있기 때문이다. 블룸버그는 지난해 6월 미국이 이란 핵시설을 폭격한 이후 우라늄 은닉 장소를 추적하는 작업이 더욱 복잡해졌다고 지적했다.미 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS)도 이스파한 핵시설 입구가 흙더미로 막혀 있는 점을 언급하며 “특수부대가 지상에서 접근해 내부에 보관된 핵물질을 확보하거나 파괴하기는 어려운 작업”이라고 분석했다.트럼프 대통령은 이날 전용기 에어포스원에서 핵물질 확보를 위해 군대가 투입될 가능성이 있는지 질문을 받고 “어느 시점에는 아마도 그렇게 할 수도 있다. 우리는 아직 그걸 노리진 않고 있다. 지금 당장은 하지 않을 것이다. 아마도 나중에 그렇게 할 수도 있다”며 실행 가능성을 배제하지 않았다.유승혁 기자