미 최정예 공수사단, 돌연 훈련 취소…이란전 투입설 확산

미국 육군이 최정예 공수부대 지휘부의 대규모 훈련을 최근 갑작스럽게 취소하면서 이들의 대이란 지상전 투입설이 확산하고 있다는 보도가 나왔다.6일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 지상 전투와 특수 임무를 전문으로 하는 제82공수사단에서 작전의 계획과 실행을 조정하는 핵심 본부 부대의 훈련이 취소됐다.사단 소속 다른 병사들은 루이지애나주에서 훈련 중이지만 해당 본부 요원들은 훈련에 참여하는 대신 본거지인 노스캐롤라이나주에 잔류하라는 지시를 받았다.이날까지 공식 파병 명령은 내려지지 않았다. 다만 육군이 조만간 제82공수사단 소속 헬기 부대의 중동 배치 계획을 발표할 예정이며, 실제 배치는 늦은 봄에 이뤄질 것이라고 소식통들은 전했다.사안에 정통한 한 관계자는 “우리는 모두 만약을 대비해 무언가를 준비하고 있다”고 밝혔다.과거 분쟁 때 제82공수사단이 맡았던 상징적 역할을 고려할 때 사단의 ‘즉각대응군(IRF)’이 차출될 수 있다는 관측도 나온다고 WP가 전했다.즉각대응군은 2020년 이란 실권자 솔레이마니 제거, 2021년 아프가니스탄 철수 작전, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 직전 동유럽 전선 방어 등에 투입됐다.최정예 공수사단의 파병설에 대해 미 국방부는 성명에서 관련 세부 사항 공개를 거부하며 “작전 보안상 향후 이동이나 가상의 움직임에 대해서는 언급하지 않는다”고 밝혔다.지난 일주일간 미군은 공습 작전을 중심으로 이란의 미사일 무기고, 드론, 해군 함정 등을 공격해왔다. 미군은 전투기와 폭격기를 동원해 이란 상공을 직접 비행하며 폭탄을 투하하고 있다.도널드 트럼프 미국 대통령은 대이란 군사 작전에 미국 지상군이 “아마도 필요 없을 것”이라고 선을 그으면서도 투입 가능성을 완전히 배제하지는 않고 있다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 지난 4일 미국이 이란에 지상군 투입을 검토하느냐는 기자들 질문에 “현 시점에서 작전 계획의 일부는 아니다”라면서도 트럼프 대통령이 “테이블에 오른 (군사적) 선택지들을 제거하지는 않을 것”이라고 답했다.실제로 트럼프 대통령은 사석에서 이란 내 미국 지상군 투입에 깊은 관심을 보였다고 미 NBC뉴스가 정부 당국자를 비롯한 소식통들을 인용해 이날 보도했다.소식통들에 따르면 트럼프 대통령은 보좌진 및 공화당 관계자들과 지상군 배치 아이디어를 논의해왔다.다만 트럼프 대통령이 지상군과 관련해 어떤 결정을 내리거나 명령을 하달한 상태는 아니라고 소식통들은 덧붙였다.이날 오전 국방부 기자 브리핑에서 합동참모의장 댄 케인 대장은 “미군 지상군” 투입에 대한 질문을 받자 “정책 결정권자들의 문제”라며 논평을 거부했다.피트 헤그세스 국방장관도 이번 주 초 지상 전투부대가 이란으로 파견될 가능성을 배제하지 않았다.그러나 지상군 파견은 민주당과 공화당 일부의 반대에 직면할 수 있다.2일 발표된 CNN 여론조사에서 응답자의 12%만이 이란에 지상군 파견을 지지하는 반면 60%는 반대하고 28%는 확신하지 못하는 것으로 나타났다.이보희 기자