[속보] 트럼프 “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외에는 없을 것”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1일 백악관으로 돌아오며 주먹을 쥐어 보이고 있다. 워싱턴 EPA 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) “이란의 무조건적 항복 없이는 어떠한 합의(deal)도 없을 것”이라고 밝혔다.윤예림 기자