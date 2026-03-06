[속보] 美국방 “공격 오래 못한다고?…우리 탄약 가득 차 있다”

이미지 확대 미국-이스라엘과 이란 간 전쟁 6일째인 5일 이란 수도 테헤란에서 공습을 받은 후 연기 구름이 솟아오르고 있다. 2026. 03. 05 AP 뉴시스

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 5일(현지시간) 대(對)이란 군사공격 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전과 관련해 “우리는 탄약이 부족하지 않다”며 공격을 지속하겠다는 의지를 드러냈다.헤그세스 장관은 이날 플로리다주 탬파의 미 중부사령부 본부가 있는 맥딜 공군기지에서 진행한 기자회견에서 “방어 및 공격 무기 비축량은 우리가 필요한 만큼 작전을 지속할 수 있게 한다”며 이같이 밝혔다.그는 “이란은 우리가 이 작전을 지속할 수 없을 거라고 기대한다”며 “이는 이란 혁명수비대(IRGC)의 정말 심각한 오산이다. 미국의 의지는 결코 약하지 않다”고 강조했다.그러면서 “우리의 탄약은 가득 차 있으며, 우리 의지는 철통같다”며 “이는 미국이 이 목표들을 달성하는 데 시간이 걸리더라도 우리 시간표는 우리만이 통제한다는 의미”라고 덧붙였다.윤예림 기자