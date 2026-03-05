쿠르드족, 이란 지상전 개시… 트럼프 “후계자도 없앨 것”

美 지원 반군 수천명 이란 진입설

이란 “쿠르드족 본부 미사일 타격”

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령.

AP 연합뉴스

2026-03-06 1면

이라크에 기반을 둔 반이란 쿠르드족 전투원 수천명이 미국의 지원 속에 이란에 진입해 지상작전을 전개하고 있다고 미국 폭스뉴스가 4일(현지시간) 보도했다. 자국 군대의 인명피해를 우려한 미국이 쿠르드족을 통해 대리전을 치르려 한다는 관측이 나온다.폭스뉴스는 이날 쿠르드족이 국경을 넘었으며 이는 이란 정부를 교란하고 국민 봉기를 일으키려는 목적으로 보인다고 정부 관계자의 말을 인용해 보도했다. 중동에 흩어져 살고 있는 쿠르드족은 독립국가를 꿈꾸며 미국의 중동 작전을 지원해 왔다.이스라엘 i24뉴스도 쿠르드족 관계자의 말을 인용해 무장세력이 이란에 대한 군사 공세를 시작했다고 보도했다. ﻿ 이란 정부는 해당 보도를 부인하면서도 이라크 쿠르디스탄 자치구에 위치한 쿠르드족 단체 본부를 미사일로 타격했다고 밝혔다.쿠르드족의 군사행동이 사실이라면 미국과 이스라엘의 이란 공격이 공습을 넘어 지상전으로 치닫게 됨을 의미한다. 백악관은 이날 도널드 트럼프 대통령이 쿠르드족 지도자와 통화한 사실을 인정했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “미 중앙정보국(CIA)이 전쟁 이전부터 비밀 프로그램을 통해 쿠르드족에 소형 무기를 제공했다”고 보도했다.트럼프 대통령은 백악관 행사에서 이란 정권을 겨냥, “지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞을 것”이라며 아야톨라 알리 하메네이의 후계자도 제거하겠다고 위협했다.워싱턴 임주형 특파원