산책길에 소녀들 시신 든 여행가방 발견… “피해자 2명은 이복자매” 美경찰 발표

이미지 확대 지난 2일(현지시간) 미국 오하이오주 클리블랜드의 한 공립 남자고등학교 인근에서 8~14세 사이로 추정되는 흑인 소녀 시신이 든 가방이 발견됐다. 사진은 가방 중 하나가 묻혀 있던 자리. 뉴스5 클리블랜드 보도화면 캡처

버려진 여행 가방 안에서 8~14세 사이로 추정되는 흑인 소녀들의 시신이 발견된 사건이 미국에서 발생한 가운데 예비 DNA 검사 결과 두 소녀는 이복자매 관계인 것으로 확인됐다고 5일(현지시간) 지역 매체 뉴스5 클리블랜드가 전했다.보도에 따르면 미국 오하이오주 쿠야호가 카운티 검시관실은 전날 성명에서 이같이 설명하면서 “현재 두 사망자의 신원이 정확하게 확인되진 않았다”고 밝혔다.검시관실은 두 시신 모두 훼손된 흔적은 없는 것으로 보인다고 부연했다. 사망 원인 역시 아직 밝혀지지 않았다.앞서 지난 2일 저녁 클리블랜드시의 한 공립 남자고등학교 인근에서 개와 함께 산책하던 주민이 시신을 발견하고 경찰에 신고했다.당시 사람들의 왕래가 많지 않던 지역을 산책하던 남성은 얕게 파인 구덩이 안에서 여행가방 하나를 발견했다. 그의 개가 냄새를 맡으면서 한참을 멈춰선 채 오지 않자 남성이 개를 데리러 갔다가 반쯤 묻혀 있는 가방을 본 것이다.남성은 가방을 꺼내 열어봤는데 그 안에서 사람 머리가 보였다고 설명했다.신고를 받고 출동한 경찰은 인근 지역을 수색하다가 또 다른 시신이 들어 있는 여행가방 하나가 구덩이에 묻혀 있는 것을 추가로 발견했다.수사당국은 피해 소녀들이 현재 이 지역에서 접수된 실종 사건과는 연관이 없다고 밝혔다.당국은 이번 사건과 관련된 단서나 용의자를 찾지 못했으며, 관련 정보를 알고 있는 사람이 있다면 제보해 달라고 요청했다.이정수 기자