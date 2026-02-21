국제 미국·중남미 [속보] 트럼프 “모든 나라에 대한 10% 관세에 방금 서명” <로이터> 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/02/21/20260221500014 URL 복사 댓글 0 문경근 기자 수정 2026-02-21 08:56 입력 2026-02-21 08:56 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 백악관에서 연방대법원의 상호관세 위법 판결과 관련해 기자회견을 하고 있다. [속보] 트럼프 “모든 나라에 대한 10% 관세에 방금 서명” <로이터>[속보] 트럼프 “10% 관세, 거의 즉각 발효될 것”<로이터>문경근 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 트럼프가 서명한 관세율은 몇 퍼센트인가? 10% 20%