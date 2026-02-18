국제 미국·중남미 [포토] 브라질 카니발 퍼레이드 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/02/18/20260218800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-18 17:22 입력 2026-02-18 17:22 1/ 7 이미지 확대 살게이루 삼바 학교의 공연자가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제 기간 동안 퍼레이드를 펼치고 있다. Feb. 18, 2026. AP 연합뉴스 이미지 확대 빌라 이사벨 삼바 학교의 드럼 퀸 사브리나 사토가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제에서 공연하고 있다. Feb. 18, 2026. AP 연합뉴스 이미지 확대 그란데 리오 삼바 스쿨의 드럼 퀸 버지니아 폰세카가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제에서 공연하고 있다. Feb. 18, 2026. AP 연합뉴스 이미지 확대 파라이소 두 투이우티 삼바 학교의 드럼 퀸 마야라 리마가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축하 행사에서 공연하고 있습니다. Feb. 17, 2026. AP 이미지 확대 살게이루 삼바 스쿨의 공연자가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제 기간 동안 퍼레이드를 펼치고 있다. Feb. 18, 2026. AP 이미지 확대 A performer from the Grande Rio samba school parades during Carnival celebrations at the Sambadrome, in Rio de Janeiro, Wednesday, Feb. 18, 2026. AP 이미지 확대 Performers from the Salgueiro samba school parade during Carnival celebrations at the Sambadrome in Rio de Janeiro, early Wednesday, Feb. 18, 2026. AP 살게이루 삼바 학교의 공연자가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제 기간 동안 퍼레이드를 펼치고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 축제가 개최된 도시는? 리우데자네이루 상파울루