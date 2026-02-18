[포토] 브라질 카니발 퍼레이드

1 / 7 이미지 확대 살게이루 삼바 학교의 공연자가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제 기간 동안 퍼레이드를 펼치고 있다. Feb. 18, 2026. AP 연합뉴스

이미지 확대 빌라 이사벨 삼바 학교의 드럼 퀸 사브리나 사토가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제에서 공연하고 있다. Feb. 18, 2026. AP 연합뉴스

이미지 확대 그란데 리오 삼바 스쿨의 드럼 퀸 버지니아 폰세카가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제에서 공연하고 있다. Feb. 18, 2026. AP 연합뉴스

이미지 확대 파라이소 두 투이우티 삼바 학교의 드럼 퀸 마야라 리마가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축하 행사에서 공연하고 있습니다. Feb. 17, 2026. AP

이미지 확대 살게이루 삼바 스쿨의 공연자가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제 기간 동안 퍼레이드를 펼치고 있다. Feb. 18, 2026. AP

이미지 확대 A performer from the Grande Rio samba school parades during Carnival celebrations at the Sambadrome, in Rio de Janeiro, Wednesday, Feb. 18, 2026. AP

이미지 확대 Performers from the Salgueiro samba school parade during Carnival celebrations at the Sambadrome in Rio de Janeiro, early Wednesday, Feb. 18, 2026. AP

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

살게이루 삼바 학교의 공연자가 18일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 삼바드롬에서 열린 카니발 축제 기간 동안 퍼레이드를 펼치고 있다.온라인뉴스팀