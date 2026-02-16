국제 미국·중남미 [포토] ‘정열의 삼바’ 브라질 카니발 퍼레이드 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/02/16/20260216500040 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-16 13:37 입력 2026-02-16 13:37 1/ 7 이미지 확대 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 리우데자네이루의 마르케스 지 사푸카이 삼바드롬에서 열린 리우 카니발 개막식 밤 행사에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 리우데자네이루의 마르케스 지 사푸카이 삼바드롬에서 열린 리우 카니발 개막식 밤 행사에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 리우데자네이루의 마르케스 지 사푸카이 삼바드롬에서 열린 리우 카니발 개막식 밤 행사에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 카니발 퍼레이드에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 리우데자네이루의 마르케스 지 사푸카이 삼바드롬에서 열린 리우 카니발 개막식 밤 행사에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 카니발 퍼레이드에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 카니발 퍼레이드에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다.EPA 연합뉴스 삼바 학교 참가자가 15일(현지시간) 브라질 리우데자네이루의 마르케스 지 사푸카이 삼바드롬에서 열린 리우 카니발 개막식 밤 행사에서 멋진 삼바춤을 선보이고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 리우 카니발 개막식이 열린 장소는 어디인가? 마르케스 지 사푸카이 삼바드롬 코파카바나 해변