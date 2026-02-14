국제 미국·중남미 [포토] 화려한 카니발 퍼레이드 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/02/14/20260214800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-14 17:00 입력 2026-02-14 17:00 1/ 10 이미지 확대 13일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 14일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 14일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 13일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 13일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 13일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 14일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.로이터 연합뉴스 이미지 확대 13일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.EPA 연합뉴스 이미지 확대 14일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 14일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다.로이터 연합뉴스 13일(현지시간) 브라질 상파울루의 앙헴비 삼바드롬에서 열린 카니발 퍼레이드에서 참가자들이 공연을 하고 있다. EPA 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 카니발 퍼레이드는 어느 도시에서 개최되었나요? 상파울루 리우데자네이루