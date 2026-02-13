공화당 하원 6인의 반란… 캐나다 관세 반대안 통과

상원도 가결될 가능성 높아

통과 시 대통령 거부권 쓸 듯

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령.

로이터 연합뉴스

2026-02-13 12면

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다에 25% 관세를 부과한 것을 반대하는 하원 결의안이 공화당의 일부 찬성표로 인해 통과됐다. 트럼프 대통령의 핵심 경제정책인 관세에 대해 공화당 일각에서 ‘반란표’가 나온 것이다. 트럼프 대통령은 거부권을 갖고 있어 결의안이 효력을 발휘하진 못할 것으로 보이지만, 공화당 장악력이 점점 떨어지고 있다는 분석이다.미 하원은 11일(현지 시간) 본회의에서 외교위 민주당 간사인 그레고리 미크스(뉴욕) 의원이 발의한 해당 결의안을 찬성 219표, 반대 211표로 가결했다. 민주당이 1명을 제외하곤 모두 찬성표를 던진 가운데, 공화당에서도 트럼프 대통령에 각을 세우는 토머스 매시(켄터키) 의원 등 6명이 동참했다.전날 공화당 지도부는 해당 결의안 표결을 본회의에 상정하지 못하도록 하는 규칙안을 발의했지만 공화당 내 이탈표가 3표 나오면서 부결됐고 이날 표결이 강행됐다.해당 결의안은 상원으로 넘어가게 됐으며 미 정치 매체 더힐은 상원에서도 통과될 가능성이 크다고 전망했다. 앞서 상원은 지난해 10월 트럼프 대통령이 전 세계 대부분 국가를 상대로 부과한 상호관세를 중단시키는 결의안이 공화당 상원의원 4명의 반란표 속에 찬성 51표, 반대 47표로 가결된 바 있다. 트럼프 대통령은 상원에서도 결의안이 통과할 경우 거부권을 행사할 게 확실시된다. 하지만 그의 관세 정책에 반대하는 여론이 공화당 내에서도 확인된 터라 정치적 타격이 예상된다. ﻿워싱턴 임주형 특파원