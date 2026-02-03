美 핵심 광물 비축에 120억 달러 투입… 中 희토류 무기화에 반격

트럼프 ‘프로젝트 볼트’ 공식 발표

“1년 전 中 압박 또 겪고 싶지 않아”

수출입은행 100억弗·민자 20억弗

이미지 확대 트럼프, 희토류 등 광물 17조원 비축 ‘프로젝트 볼트’ 발표 도널드 트럼프(앞) 미국 대통령이 2일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 120억 달러(약 17조원) 규모의 자금을 투입해 희토류 등 핵심 광물을 비축하는 것을 골자로 한 ‘프로젝트 볼트’ 계획에 관해 설명하고 있다. 희토류는 ﻿전 세계 생산량의 약 70% 이상을 중국이 차지하고 있다. 이번 프로젝트는 중국에 대한 의존도를 낮추고 공급망 안정성을 강화하기 위한 행보로 해석된다.

미국 도널드 트럼프 행정부가 120억 달러(약 17조원) 규모의 자금을 투입해 핵심 광물의 전략적 비축에 나선다. 중국에 대한 핵심 광물 의존도를 낮추고 공급망 안전성을 강화하려는 조치다.트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 백악관에서 핵심 광물 비축을 골자로 한 ‘프로젝트 볼트’ 계획을 공식 발표했다. 트럼프 대통령은 “수년간 미국 기업들은 시장 혼란이 발생할 경우 핵심 광물이 고갈될 위험에 직면해 왔다”며 “우리는 ‘프로젝트 볼트’를 시작해 미국 기업과 근로자들이 어떠한 부족 사태로도 피해를 보지 않도록 하고자 한다”고 밝혔다.이어 “비록 해결되긴 했으나 우리는 1년 전과 같은 일을 다시는 겪고 싶지 않다”고 덧붙였다. 지난해 미중 무역 갈등 과정에서 중국이 희토류 같은 핵심 광물 수출 통제를 지렛대 삼아 미국에 대한 압박 수위를 높인 것을 언급한 것으로 보인다.희토류는 첨단 기술 분야와 방위 산업 등에 필요한 핵심 소재로, 중국이 전 세계 생산량의 약 70%, 정제·가공은 80% 이상을 장악하고 있다.트럼프 행정부는 핵심 광물이 풍부한 호주 같은 국가들과 ‘핵심 광물 협력 강화’에 합의하는 등 공급망을 다변화하는 노력을 기울여 왔다. 이에 더해 이날 산업용 핵심 광물 비축 계획까지 발표하면서 희토류 수출 통제를 대미 무역 협상의 지렛대로 활용하는 중국의 협상력을 약화하고 미국의 공급망 주도권을 강화하려는 것으로 풀이된다.프로젝트 볼트는 초기에는 미 수출입은행의 100억 달러 대출과 민간 자본 약 20억 달러로 자금을 조달할 예정이다. 이를 통해 비축한 핵심 광물은 향후 공급망에 차질이 빚어질 경우 자동차, 전자 제품, 기타 제조업체들이 영향을 받지 않도록 보호하는 역할을 하게 된다.이번 프로젝트는 4일 마코 루비오 국무장관이 주최하는 핵심 광물 장관급 회의에서도 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 핵심 광물 공급망 강화를 위한 양자 협정들도 체결될 것으로 전망된다.조희선 기자