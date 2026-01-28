“트럼프 암살자 모집”…SNS에 영상 공개한 美 도서관 사서

이미지 확대 미국 도서관 사서인 모건 모로우의 틱톡 영상을 링크한 X(옛 트위터) 게시물. 뉴스1

미국의 한 도서관 직원이 도널드 트럼프 미 대통령 암살자 공개 모집 영상을 소셜미디어(SNS)에 올려 기소됐다.지난 27일 폭스뉴스에 따르면 웨스트버지니아주 잭슨 카운티 보안관실은 해당 지역 공공도서관 사서인 모건 모로우를 트럼프 대통령 암살 위협 혐의로 기소했다고 밝혔다.보안관실은 모로우가 SNS를 통해 “트럼프 대통령을 암살할 인물을 모집”하는 영상을 게시했다고 설명했다.RH 멜링거 보안관은 “정치적 의도가 아닌, 심각한 우려가 확인된 범죄 수사”라며 “추가 사실은 조사 진행에 따라 공개될 것”이라고 밝혔다.문제의 영상은 ‘립스 오브 틱톡’이라는 계정에 올라왔다. 해당 영상에는 “3억 4300만명 중 말기 환자인 저격수 한 명은 지나친 요구가 아닐 것”이라는 글이 있었다.댓글에는 백악관 정책 담당 부비서실장 스티븐 밀러, 오라클 창업자 래리 엘리슨, 실리콘밸리 기업가 피터 틸 암살을 제안하는 글도 올라왔다.잭슨 카운티 공공도서관은 같은 날 페이스북에 성명을 내고 “해당 발언은 개인 차원에서 나온 것으로 기관의 입장을 대변하지 않는다”며 “내부 규정에 따라 조치를 진행 중이며, 지역사회에 대한 책임을 다하겠다”고 밝혔다.앞서 트럼프 대통령은 대선 후보 시절인 2024년 7월 경합주인 펜실베이니아주 버틀러에서 열린 유세 도중 20세 남성 토머스 매튜 크룩스(사망)가 쏜 총탄에 오른쪽 귀 윗부분을 다쳤다.문경근 기자