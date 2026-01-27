트럼프, 미네소타에 ‘국경 차르’ 파견… 이민단속 사망 적극 수습

“총괄 책임자 호먼이 직접 보고할 것”

백악관이 중심이 돼 사태 통제 나서



주지사와 통화 이후 “내 생각과 비슷”

총격 요원 연방정부 차원 조사 수용

공화당·지지층 비판에 입장 바꾼 듯

이미지 확대 26일(현지 시간) 미 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 알렉스 프레티가 사망한 현장에 고인의 사진이 놓여 있다. 2026.01.27.

AP 뉴시스

2026-01-28 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이민 단속 요원 총격으로 자국민이 사망한 미네소타주에 이민문제 총괄 책임자인 ‘국경 차르’를 파견한다고 26일(현지시간) 밝혔다. 미네소타주 미니애폴리스에서 자국민이 두차례나 연방 요원에 의해 사망하며 비판이 거세지자 적극적으로 수습에 나선 것으로 풀이된다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 백악관 이민문제 총괄 책임자인 톰 호먼을 미네소타에 파견하기로 했다며 “그는 이 지역에 관여해오지 않았지만, 현지의 많은 인사들을 잘 알고 좋아한다”고 밝혔다. 이어 “톰은 강경하지만, 공정하다. 그리고 그는 나에게 직접 보고할 것”이라고도 했다.이른바 ‘국경 차르’로 불리는 호먼은 트럼프 2기 행정부의 1순위 국정 과제인 국경 보호 및 이민 단속의 총책임자이다. 그간 미네소타에서 이민단속을 이끌어왔던 그레고리 보비노 국경순찰대장의 작전 방식이 지나치게 폭력적이라는 비판이 제기되자 고위 당국자에게 수습을 맡긴 것으로 풀이된다. 보비노는 사망한 미국 시민권자 르네 니콜 굿과 알렉스 프레티를 ‘용의자’라고 지칭하고 “피해자는 자신의 대원들”이라고 주장하며 논란을 자초했다.특히 트럼프 대통령이 국경 차르에게 직접 보고를 받겠다고 했다는 점은 백악관이 중심이 돼 이번 사태를 통제하겠다는 의중이 담긴 것으로도 해석된다.아울러 트럼프 대통령은 이민세관단속국(ICE)의 철수를 요구해온 민주당 소속 팀 월즈 미네소타 주지사가 전화를 걸어와 협력을 요청했다며 “매우 좋은 통화를 했고, 우리는 사실 비슷한 생각 및 관점을 갖고 있는 것처럼 보였다”고 밝혔다. “월즈 주지사 등이 반란을 선동한다”며 날을 세웠던 기존 입장과 비교하면 한결 누그러진 모양새다.트럼프 대통령은 총격 사망 사건에 연루된 요원에 대한 연방 정부 차원의 조사도 수용한 것으로 보인다. 이번 프레티 사건에 대해 연방 요원의 총격이 정당방위라고 주장했던 입장에서 크게 물러선 셈이다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 “트럼프 대통령은 이 사건에 대해 수사가 계속되도록 하고, 사실에 따라 결론이 나도록 하겠다고 말했다”고 밝혔다. 이어 “국토안보수사국(HSI)과 연방수사국(FBI)이 활발히 수사 중이고 세관국경보호국(CBP)도 내부 검토를 진행 중”이라며 “트럼프 대통령은 수사와 관련해 매우 적극적으로 대응하고 있다”고 했다.이같은 입장 변화는 이번 사태를 두고 민주당은 물론 공화당과 보수 지지층에서조차 비판이 제기되며 여론이 크게 악화했기 때문으로 풀이된다. 로이터통신은 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 23∼25일 미국 성인 1139명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, ‘트럼프 행정부 이민정책에 반대한다’는 답변이 53%로, ‘ICE 요원들의 단속이 지나치다’는 답변은 58%로 각각 나타났다고 보도했다.워싱턴 임주형 특파원