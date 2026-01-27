“BTS 공연 늘려달라”…멕시코 대통령, 李대통령에 서한

이미지 확대 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 지난 12일(현지 시간) 멕시코시티 대통령궁에서 정례 기자회견을 하고 있다. 셰인바움 대통령은 이날 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 한 뒤 미국의 멕시코 영토 내 군사 개입은 없을 것이라고 일축했다. 2026.01.13. 신화 뉴시스

이미지 확대 12일 오전 서울 용산구 하이브 사옥 인근에서 외국인 팬들이 방탄소년단(BTS) 데뷔 10주년 기념 그림 앞에서 사진을 찍고 있다. 2023.06.12. 도준석 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

멕시코 대통령이 그룹 방탄소년단(BTS)의 멕시코 콘서트 추가 개최를 요청했다.클라우디아 셰인바움 대통령은 26일(현지시간) 정례 기자회견에서 “세계적으로 인기 있는 K팝 아티스트인 BTS의 공연이 멕시코에서 5월에 열리는데, 수많은 젊은이가 티켓을 구하지 못했다고 들었다”라며 “(멕시코에서) 티켓 15만여장이 팔렸지만, 자리를 구하고 싶었던 이들은 100만명 이상”이라고 말했다.셰인바움 대통령은 “BTS 콘서트 멕시코 지역 기획사 측 책임자와 대화했다”면서 “멕시코시티에서 3회 공연만 확정된 상황에서 저는 한국의 총리께 BTS를 더 자주 오게 해 달라는 정중한 외교적 요청을 했다”고 강조했다.이후 셰인바움 대통령은 “총리가 아니라 대통령께 서한을 보냈다”라고 정정했다.그는 “(한국으로부터) 긍정적인 답변이 오거나 아니면 스크린 상영을 허용해 주길 바란다”며 “전 세계, 특히 멕시코에서 엄청난 인기몰이를 하는 이 그룹을 젊은이들이 더 많이 접할 수 있는 방법을 찾아야 한다”라고 했다.BTS는 월드투어 일정 중 하나로 5월 7일과 9, 10일에 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움에서 공연을 펼친다.최대 6만명의 관객을 수용할 수 있는 GNP 세구로스 스타디움에서는 블랙핑크와 트와이스를 비롯해 핑크 플로이드, 폴 매카트니, 테일러 스위프트, 메탈리카 등이 팬들과 만난 바 있다.셰인바움 대통령은 지난 19일에도 BTS 멕시코 콘서트를 “역사적”이라고 표현하면서 콘서트 티켓 판매 과정의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 당국의 철저한 감독을 주문하기도 했다.BTS 멕시코 콘서트 표 판매는 지난 24일 오전 9시에 개시했는데, 3차례 공연 좌석은 37분 만에 모두 팔렸다.판매 대행사인 ‘티켓마스터’는 “최근 멕시코에서의 공연 역사상 가장 치열한 티켓 구매 경쟁 사례 중 하나”라고 설명했다.전 세계 1300개 이상의 도시에서 멕시코시티 BTS 공연 티켓을 검색했는데, 멕시코뿐만 아니라 리마(페루), 산티아고(칠레), 보고타(콜롬비아), 캘리포니아주와 텍사스주(미국) 등지에서 강력한 수요를 보였다고 한다.문경근 기자