美 이민단속국 요원에 또 시민 피격 사망… 트럼프 “민주당 주지사·시장이 반란 선동”

미네소타서 17일 만에 또 충격

이미지 확대 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 24일(현지시간) 경찰이 연방 요원의 총격으로 30대 남성이 사망한 사건에 항의하는 시위대를 향해 최루탄을 던지며 진압하고 있다.

미니애폴리스 AFP 연합뉴스

2026-01-26 14면

미국 미네소타주 미니애폴리스에서 24일(현지시간) 연방 이민단속 요원 총격에 의한 사망 사건이 또 발생했다.브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰국장은 이날 기자회견에서 37세 백인 남성이 연방 요원의 총격으로 사망했다고 발표했다. 앞서 지난 7일 이민세관단속국(ICE) 요원의 총에 맞아 30대 여성 르네 니콜 굿이 사망하고 불과 17일 만에 비슷한 사건이 다시 벌어진 것이다. 두 사건의 발생 장소는 약 1.6㎞밖에 떨어져 있지 않았다.사망한 인물은 재향군인 대상 간호사 알렉스 제프리 프레티로, 이날 이민 단속에 분노해 시위에 참여하던 중 흉부에 여러 발의 총탄을 맞고 현장에서 숨졌다.국토안보부는 프레티가 당시 단속을 진행하던 국경순찰대 요원에게 9㎜ 반자동 권총과 탄창 2개를 지닌 채 접근했다고 경위를 설명했다. 요원들이 무장 해제를 시도하는 과정에서 격렬한 저항을 받았고, 방어 차원에서 사격했다는 설명이다.외신들은 프레티를 제압하는 과정에서 5초 이내 짧은 시간 동안 최소 10발이 발사됐다고 전했다.하지만 당시 총격 전후 영상을 보면 프레티가 총기를 실제 소지했는지, 요원들을 총기로 위협했는지 등은 불분명하다. CNN은 영상을 분석한 결과, 연방 요원들이 프레티에게서 총을 빼앗은 직후 프레티를 사살했다고 보도했다. 정당방위를 위한 사격이었다는 국토안보부 측 설명이 맞지 않는다는 지적이다.사건 직후 분노한 수백 명의 시위대가 현장으로 몰려들어 도로를 점거하며 항의했고, 연방 요원들은 최루가스를 살포하고 섬광탄을 사용해 이들을 진압했다. 팀 월즈 미네소타 주지사는 기자회견을 열고 연방 요원들이 “혼란과 폭력을 조장하고 있다”며 “그들을 미네소타에서 철수시키라”고 촉구했다.도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜에 사망자가 총기를 소지하고 있었다며 총격은 정당방위를 위한 것이었다고 강조했다. 그는 “(민주당 소속) 주지사와 시장이 오만한 언사로 반란을 선동하고 있다”고 주장했다.윤창수 전문기자