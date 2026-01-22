미국 이민국, 이정후까지 공항 억류…전 하원의장 개입해 석방

이미지 확대 인터뷰하는 이정후 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 출국 전 인터뷰를 하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

새 시즌 준비를 위해 미국행 비행기에 올랐던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 현지 공항에서 서류 문제로 일시 억류됐다.22일(한국시간) 샌프란시스코 클로니클 등 현지 언론에 따르면 이정후는 이날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 국제공항에서 약 한 시간가량 억류됐다가 풀려났다.이정후의 에이전트 스콧 보라스는 “이정후가 공항에서 서류 문제를 해결하는 과정 도중 이민 당국에 일시적으로 억류됐다”면서 “정치적인 문제나 그런 성격의 사안은 전혀 아니다”라고 밝혔다.보라스는 “우리는 이민 당국과 구단, 관계 기관과 함께 서류 확인 작업을 진행하고 있다”며 “어떤 부분이 부족했는지는 확실하지 않지만, 필요한 서류 중 하나가 빠졌던 것 같다. 아마도 한 가지 문서를 깜빡한 것 같다”고 설명했다.보도에 따르면 미 하원의장을 지낸 낸시 펠로시 캘리포니아주 하원의원 측 대변인도 자신들이 샌프란시스코 구단, 의회 관계자, 연방 정부 담당자와 협력해 상황을 해결하고 이정후의 석방을 이끌어냈다고 전했다.공항에서 풀려난 이정후는 정상적으로 현지 일정을 진행할 예정이다. 샌프란시스코 자이언츠는 지난 17일부터 4개 도시에서 팬페스트를 진행하고 있다. 2월에 애리조나주 스코츠데일에서 스프링 캠프를 시작한다.이정후는 2023시즌이 끝난 뒤 샌프란시스코와 6년 1억 1300만 달러에 계약하며 MLB에 입성했다. 지난 2시즌 간 187경기에 나서 타율 0.265, 10홈런, 63타점, 88득점, 12도루를 기록했다.박성국 기자