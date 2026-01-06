美 국방 “마두로 체포 작전에 미군 200명 투입”

병력 규모 첫 공개… “美사망자 없어”

루비오, 의회 브리핑서 적법성 주장

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 작전에 투입된 미군 병력이 약 200명이라고 밝혔다.AFP통신 등에 따르면 헤그세스 장관은 5일(현지시간) 버지니아주 뉴포트뉴스에서 해군 장병과 조선업 종사자들을 상대로 한 연설에서 “우리 미국의 최고 인재들 중 거의 200명이 카라카스 시내로 진입해 미 사법당국이 기소해 수배 중이던 인물을 법 집행 지원 차원에서 체포했고, 단 한명의 미국인도 죽지 않았다”고 말했다.미 당국자가 마두로 대통령 생포 작전에 투입된 병력 규모를 구체적으로 공개한 것은 이번이 처음이다. 다만 헤그세스 장관은 이 병력 규모가 실제 카라카스에 헬기로 투입된 지상군을 의미하는지, 아니면 해당 부대를 지원한 다른 인원까지 포함하는지를 구체적으로 밝히지는 않았다.앞서 미군은 지난 3일 이른바 ‘절대적 결의’로 명명한 작전을 통해 마두로 대통령 부부를 생포했다.이날 마코 루비오 국무장관 등은 연방 상·하원 지도부를 대상으로 마두로 대통령 체포 작전에 대한 비공개 브리핑을 열고 관련 내용을 설명했다. 이날 오후 늦게 진행된 브리핑은 공화·민주당 상·하원 원내대표와 소관 상임위원회 일부 의원들을 대상으로 이뤄졌다.이번 작전이 의회 승인없이 이뤄진 점 등으로 적법성 논란이 제기되는 가운데 행정부 측은 작전의 정당성을 주장했을 것으로 관측된다. 민주당 척 슈머 상원 원내대표는 엑스(X)에 “트럼프 행정부의 브리핑은 답을 제시하기보다 더 많은 의문을 남겼다”고 비판했다.워싱턴 임주형 특파원